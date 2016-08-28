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Spor

Beşiktaş bonservis ödemedi; Caner Erkin transferinde mutlu son

Beşiktaş, bedelsiz olarak alacağı Caner'e yıllık 2.2 milyon Euro garanti para ve maç başı ücret ödeyecek

28 Ağustos 2016 16:23

Beşiktaş ile Inter arasındaki bonservis krizi çözüldü ve Caner Erkin transferi mutlu sona ulaştı. Transferin bitmesinde Caner'in İtalyan ekibine rest çekmesi büyük rol oynadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Caner Erkin'in, teknik direktör Frank de Boer'in isteği üzerine kendisini kadro dışı bırakan ve 'kulüp bul' diyen Inter yöneticilerine, "Ben Beşiktaş'la anlaştım ve orada oynamak istiyorum. Eğer bonservis parasında ısrar ederseniz transferim gerçekleşmez. Beşiktaş'tan başka kulübü de ben kabul etmem ve sadece antrenmanlara çıkıp paramı almaya devam ederim" dediği öğrenildi.

Bonservissiz geliyor

Caner Erkin'in bu kararlı tutumu sonrasında geri adım atan Inter, milli futbolcunun transferinden bonservis bedeli istemekten vazgeçti. Beşiktaş, bedelsiz olarak alacağı Caner'e yıllık 2.2 milyon Euro garanti para ve maç başı ücret ödeyecek.

Caner Erkin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini resmen Beşiktaşlı yapan imzayı atacak.

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