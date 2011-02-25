Beşiktaş bir haftada 12. golünü yedi...

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 4-1'lik maçın rövanşında Ukrayna'da D.Kiev'e 4-0 yenilerek Avrupa macerasına nokta koydu. Beşiktaş'ın defansı bu maçta da SOS verdi. Siyah beyazlılar son 3 maçta böylelikle kalesinde toplam 12 gol görmüş oldu.



Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş, Avrupa macerasına da veda etti. UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında İstanbul'da Dinamo Kiev'e 4-1 yenilen Beşiktaş, Ukrayna'da da rakibine 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi ve Avrupa macerasına nokta koydu. Dinamo Kiev'in gollerini Vukojevic, Yarmalenko, Husev ve tecrübeli golcü Shevchenko kaydetti.

Alman teknik direktör Bernd Schuster Kiev karşısında Fenerbahçe maçında kırmızı kartla atılarak oyunun dönmesinde büyük payı olan Matteo Ferrari'ye ilk 11'de yer verirken hücum hattında Bobo ve Hugo Almeida'ya birlikte şans tanıdı. Ricardo Quaresma ise cezalı olmasından dolayı forma giyemedi. Schuster, İbrahim Toraman'ı yedek soyundururken, savunmanın göbeğinde Ferrari-Sivok ikilisini oynattı. Beşiktaş'ta 18 kişilik maç kadrosunda 2 yedek kaleci yer aldı.Cenk ve Umut yedek kulübesinde otururken kulübede yer alan diğer futbolcular ise Nobre, Ekrem, İbrahim Toraman, Onur ve Erhan oldu.



3. dakikada Vukojevic'in golüyle Dinamo Kiev 1-0 öne geçti. Aurelio, Sivok, Ferrari ve İsmail'in topu o bölgeden çıkartamamasıyla Vukojevic kolay bir şekilde topu Beşiktaş ağlarına yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk dakikalarda yediği golle direnci erken kırılan Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. İkinci yarıda Dinamo Kiev 55. dakikada Andriy Yarmalenko'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı. 64. dakikada direkten dönen topun pozisyon devamında Husev'in attığı golle Dinamo Kiev farkı üçe çıkardı. 74. dakikada Shevchenko ceza sahası dışından köşeyi güzel goldü ve farkı 4'e çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş Dinamo Kiev'e 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.



Guti'den Ukraynalı taraftarlara el hareketi



Arkadaşına vurduğu için İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın yeni kaptanı Guti, dün Beşiktaşlı duruşuna yakışmayan bir hareketle kendini gösterdi

Dinamo Kiev taraftarı, oyundan çıkan İspanyol oyuncuya kartopu atmaya başladı.

Bunun üzerine siyah-beyazlı futbolcu tribünlere karşı, orta parmağını gösterip, küfür anlamına gelen bir işaret yaptı.



Maçtan dakikalar

3. dakikada ani gelişen Dinamo Kiev atağında savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topla altı pas içinde boş pozisyonda buluşan Vukojevic, topu

filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

12. dakikada İsmail'in soldan ortasında kaleci Shovkovskiy, Almeida'dan önce topa sahip olup tehlikeyi önledi.

20. dakikada Guti'nin ara pasında ceza alanı içinde boş pozisyonda topla buluşan Bobo, meşin yuvarlağı üstten auta atarak, takımını bir golden etti.

28. dakikada Hilbert'in sağdan ortasında Almeida'nın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

34. dakikada Ernst'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Shovkovskiy yatarak topu kontrol etti.

37. dakikada Guti'nin soldan kullandığı korner atışında top yandan auta gitti.

50. dakikada Guti'nin pasında topla ceza alanı içinde buluşan Ferrari'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Shovkovskiy'de kaldı.

55. dakikada orta alanda Guti'nin orta alanda kaptırdığı topta başlayan Dinamo Kiev atağında, Milevskiy'nin ara pasında ceza alanı içinde boş durumda topla buluşan Yarmolenko, kaleci Rüştü'yü de geçtikten sonra meşin yuvarlağı

ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

64. dakikada Eremenko'nun ceza alanı dışından sert şutunda top yan direkten döndü. Dönen topu Ninkovic altı pas içine gönderdi. Bu noktada topa ayak

koyan Gusev, takımını 3-0 öne geçirdi.

66. dakikada Silva'nın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada Eremenko'dan aldığı pasla ceza yayı içinde topla buluşan Shevchenko, yerden bir vuruşla topu filelere göndererek, farkı 4'e çıkardı:4-0.

Stat: Valeriy Lobanovskiy

Hakemler: Tony Chapron, Emmanuel Boisdenghien, Michael Annonier (Fransa)

Dinamo Kiev: Shovkovskiy, Silva, Yussuf, Almeida, Popov, Vukojevic, Gusev, Eremenko, Yarmolenko (Dk. 63 Ninkovic ), Shevchenko (Dk. 77 Zozulya ), Milevskiy (Dk. 69 Kravets )

Beşiktaş: Rüştü, Hilbert, Sivok, Ferrari (Dk. 59 İbrahim Toraman ), İsmail, Ernst, Aurelio, Necip, Guti (Dk. 72 Onur ), Bobo, Almeida (Dk. 59 Nobre )

Goller: Dk. 3 Vukojevic, Dk. 55 Yarmolenko, Dk. 64 Gusev, Dk. 74 Shevchenko (Dinamo Kiev)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ferrari, Dk. 53 Aurelio, Dk. 56 Almeida (Beşiktaş), Dk. 83 Zozulya (Dinamo Kiev)