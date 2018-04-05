Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 10 ekipler Beşiktaş Belediyesi’ne giderek inceleme yaptı. Ekipler, belediye binası ve ek binalardaki tüm bilgisayar ve dijitallerin imajlarını aldığı öğrenildi. Çalışmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2015 ve 2016 yılında başlatılan soruşturmalarla ilgili olduğu öğrenildi. Soruşturma içeriklerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve yolsuzlukla ilgili olduğu belirtildi.

Beşiktaş Belediyesi yetkilileri yaptıkları ilk açıklamada, “İçeride çok sayıda polis var. Şu anda bilgisayarları inceliyorlar. Bazı odalarda da aramalar yapıyorlar. Soruşturma kapsamında yapıldığı bilgisini verdiler” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.