Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler iş bırakacak

Beşiktaş Belediyesi'nde maaşlarını alamayan işçilerin, iş durdurma eylemi yapacakları öğrenildi.

GazeteTamam'dan Emre Orman'ın haberi şöyle:

Geçtiğimiz hafta DİSK Genel İş Sendikası ile belediye yönetimi arasında gerçekleşen görüşme neticesinde maaşların ödeneceği sözü verilmişti. Ödeme sözü yerine getirilmeyince sendika iş durdurma kararı aldı. Pazartesi günü işçiler çalıştıkları iş yerlerine giderek işi durduracaklar. Eğer iş durdurma eylemi ile maaşların ödenmesi sağlanmazsa işçiler Salı günü 08:00 da belediye önünde toplanacaklar.

"Eylem yaparsanız işten atarız" tehdidi

Yolsuzluk yaptığı öne sürülen Hazinedar'ın belediyenin kasasını boşalttığı iddia edilirken; belediye yönetiminin de bunu öne sürerek maaşları ödemediği konuşuldu. Öte yandan müdürler ve şefler tarafından eylem yapmamaları yönünde işçilerin tehdit ettiği de iddialar arasında. Yapılacak bir eylemin partiye zarar vereceğini öne süren belediye yöneticilerinin de işçileri işten atmakla tehdit ettiği kaydedildi.

2014 yılındaki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Murat Hazinedar, %77 gibi yüksek bir oyla belediye başkanı seçilmişti. İstanbul'un en yüksek gelire sahip belediyeleri arasında önemli bir yere sahip olan Beşiktaş Belediyesi'nde daha önceki belediye başkanı 8 milyon lira borç bırakarak gitmişti. Hazinedar'ın gidişiyle birlikte belediyenin şu an bilinen borcunun ise 400 milyon liranın üzerinde olduğu söyleniliyor.

Murat Hazinedar yüzünden mağdur olduklarını ve bu nedenle maaşlarını alamadıklarını belirten işçiler DİSK Genel İş önderliğinde Pazartesi günü işi durduracaklar. Eğer maaşlar yine ödenmezse işçiler Salı günü sabah 08:00 den itibaren belediye önünde toplanacaklar.

DİSK/Genel-iş Önderliği'inden yapılan açıklamada konuya ilişkin olarak şöyle denildi:

Sayın Yetkili,

Ekte geçtiğiniz haberin sonunda "Murat Hazinedar yüzünden mağdur olduklarını ve bu nedenle maaşlarını alamadıklarını belirten işçiler DİSK/Genel-İş önderliğinde Pazartesi günü işi durduracaklar." cümlesi geçmektedir. Bu cümleyi tekzip etmek istiyoruz. Sendikamızın, şube yöneticilerimizin böyle bir açıklaması olmamıştır. Açıklama ve beyanımızın olmadığı bir konuda sendikamız ve mensuplarına atfen haber yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Öte yandan maaşların ödenememesi mevzusunun bizce Murat Hazinedar dönemi ile de bir ilgisi bulunmamaktadır. Bizim talebimiz ücretlerimizin mevcut yönetimce bir an önce ödenmesidir.

İşin özünden uzaklaştıracak, polemik yaratacak siyasi çekişmelerin işçilerin haklarına ilişkin mücadelemize zarar vermesini istemiyoruz. İşin özü şuan üyelerimizin alacaklarını alamamış olmaları ve mağdur durumda bulunmalarıdır. Sendikamıza ve mensuplarına ait olmayan tekzip konusu cümlenin işçilerin ağzından yazılması mücadelemize zarar vermektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için Genel İş Sendikamız Avrupa Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan'a ulaşabilirsiniz. Tekzip talebimizin en kısa zamanda dikkate alınarak yayında düzeltme yapılmasını talep ederiz.

Saygılarımızla,

DİSK/Genel-İş İstanbul 1 Nolu Şube

Başkanlığı

