Beşiktaş Belediyesi, Yemeksepeti sponsorluğundaki Hadise konserini iptal etti

Beşiktaş Belediyesi, 14 Şubat’ta Yemeksepeti sponsorluğunda gerçekleştirileceği Hadise konserini, grevde olan motorkurye işçileriyle dayanışma için iptal etti.
Yemeksepeti kuryeleri, düşük zam ve haklarını almak için protestolarına 5. günde de devam ediyor. Şirketin İstanbul'daki genel merkez binası önünde, Ankara'da ve daha çeşitli illerde protestolar yapıldı.
Beşiktaş Belediyesi, işçilerle dayanışmak için Yemeksepeti sponsorluğunda gerçekleşmesi planlanan Hadise konserini iptal ettiğini duyurdu.
Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat'a teşekkür ederek, "Beşiktaş Belediyesi Yemek Sepeti sponsorluğunda yapılacak Hadise konserini çalışanlar haklarını alıncaya kadar iptal etti. Teşekkür ederiz bu dayanışma tavrına" ifadelerini kullandı.