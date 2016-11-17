Beşiktaş Belediyesi restoran atıklarından ayda 500 kg organik gübre üretiyor

Geçtiğimiz yıldan beri restoranlardan topladığı gıda atıklarını toplayıp kompostlaştırarak gübreye dönüştüren Beşiktaş Belediyesi, bu yöntemle parklarda kullanılmak üzere ayda 500-600 kg gübre ürettiklerini açıkladı.

Deniz Aytekin'in yesilist'ye yer alan haberine göre, uygulanan proje kapsamında restoranlardan çıkan yemek atıkları ile kapalı kutu kompost makinesine besleme yapılıyor ve yaklaşık 3-4 haftalık bekleme süresiyle çürüme gerçekleşerek kompost eldesi sağlanıyor. Daha sonra elde edilen bu kompost toprakta kullanılmak üzere gübreye dönüşüyor. Zararsız ve besin yönünden zengin olarak gösterilen kompost, çevre dostu olması yönüyle dikkat çekiyor.

İstanbul özelinde evsel atıkların yönetimi, İBB koordinatörlüğünde yürütülüyor. Beşiktaş Belediyesi ise, özellikle restoran atıklarının değerlendirilmesi için ilçe genelinde kapalı sistem kompost cihazlarının yerleşimine 2015 yılında başladı. İlki, Ulus Parkı civarına yerleştirilen kompost cihazı, haftalık 400 kg organik atık ve 100 kg pelet beslemesi ile aylık 500-600 kg kompost eldesi sağlıyor. Cihazda, sisteme eklemlenen bir biofiltre ile koku oluşumu da engelleniyor.

WWF Türkiye ile birlikte yürütülen Yeşil Nesil Restorancılık projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile bir yılda hem 6 ton gübre elde edilmiş oluyor hem de atıkların geri kazanılması ile yılda 36 ton karbondioksitin salımı engellenmiş oluyor.