Beşiktaş Belediyesi'nden ücretsiz 'Hayvan Dostlarımıza İlk Yardım Eğitim Semineri'

İstanbul-Beşiktaş Belediyesi, hayvanlara uygulanabilecek ilk yardım teknikleri, kedi ve köpeklerde beslenme eğitimi ve hayvanları korumaya yönelik güncel yönetmeliklerle ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı bir seminer düzenliyor.



Hayvanlar için muayene, tedavi, kısırlaştırma ve diğer ameliyatlar, ambulans ve koruyucu hekimlik gibi pek çok hizmet sunan Beşiktaş Belediyesi, İlk Yardım Eğitim Semineri ile hayvanların bakımı ve korunması konusuna dikkati çekecek.



Veteriner hekimler eşliğinde yapılacak seminer, 18 Ocak Cumartesi günü Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 13.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak.



Katılıma ücretsiz olarak herkes katılabilecek.