Beşiktaş Belediyesi'nden Koronavirüs nedeniyle sıcak yemek hizmeti

Beşiktaş Belediyesi yeni tip Koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmetine başladı. ‘Dost Eller Mutfak’ hizmetiyle başlatılan çalışmada belediyenin kurduğu mutfakta pişirilen yemekler, hem ihtiyaç sahiplerine hem de 65+ yaş üstü vatandaşlara araçlarla dağıtılıyor.

"Dost Eller Mutfak’ hizmetinin içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘’Menülerin uzman diyetisyen ve gıda mühendisleri tarafından hazırlandığı mutfağımızdan çıkan yemekleri her gün ileri yaştaki ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırıyoruz. Evden çıkamadıkları şu günlerde, büyüklerimizin yanındayız’’ ifadelerini kullandı.