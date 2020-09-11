Beşiktaş Belediyesi'nden devrim niteliğinde karar: İlçe sınırlarında evcil hayvan satışı yasaklandı

Beşiktaş Belediyesi, evcil hayvan ticaretini, ilçe sınırlarında Belediye Meclisi’nde aldıkları kararla yasakladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başkanlığında 7 Eylül Pazartesi Günü toplanan Beşiktaş Belediye Meclisi ilçe sınırlarında evcil hayvan satışının yasaklanması konusunda meclise bir öneri getirmişti. Öneri bugün kabul edilerek, Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde evcil hayvan ticareti yapılması yasaklandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 7 Eylül’de gerçekleşen Beşiktaş Belediyesi Meclis toplantısında “Göreve gelirken can dostlarımızı asla yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. İşte bu anlayışla, Beşiktaş’ta evcil hayvan ticaretini yasaklıyoruz” dedi.

"Evcil hayvan ticareti kabul edilemez bir işkencedir"

İlçe sakinlerinin sevinçle karşıladığı karar hakkında açıklamada bulunan Akpolat, şöyle konuştu:

“Her canlının yaşam hakkını savunuyor ve bunun gereğini yapıyoruz. Evcil Hayvan Ticareti kabul edilemez bir işkencedir. Bu işkenceyi sonlandırma kararını yaşama geçiriyoruz. Yeni bir anlayışla hayatı, doğayı ve bütün canlıları kapsayacak bir yaklaşımı Beşiktaş’ta başlatıyoruz. Bugün ilk adımı atarak Belediye Meclisi’mizde süreci başlattık. Hayatı paylaştığımız dostlarımızın iyiliği için çalışmayı sürdüreceğiz.”