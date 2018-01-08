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Beşiktaş belediye başkanının seçileceği tarih belli oldu

İstanbul Valiliği, seçimin 11 Ocak'ta yapılmasına karar verdi

08 Ocak 2018 18:10

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yerine seçilecek yeni başkan, 11 Ocak'ta yapılacak seçimle belli olacak. Hazinedar ile birlikte görevden alındığı iddia edilen,Hüseyin Avni Sipahi'ye de yeni başkanın seçiminde oy kullanması için davet gitti. Konuyla ilgili açıklama yapan Sipahi, "Valilik beni de oy kullanmaya çağırdı. Demek ki hakkımda görevden uzaklaştırma kararı yok” dedi.

TIKLAYIN-CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği, seçimin 11 Ocak günü saat 15.00’te, Beşiktaş Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılmasına karar verdi. Karar tüm belediye meclisi üyelerine tebliğ edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, seçim için davet edilen meclis üyeleri arasında, Başkan Murat Hazinedar’la birlikte görevden uzaklaştırıldığı iddia edilen Hüseyin Avni Sipahi de yer aldı. Sipani kendisinin de davet edildiğini doğrulayarak, “Valilik beni de oy kullanmaya çağırdı. Demek ki hakkımda görevden uzaklaştırma kararı yok” dedi.

İçişleri Bakanlığı, Hazinedar'dan önce CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi de görevden almıştı.

 

 

 

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