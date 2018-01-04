Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına CHP'den tepki: Hükümet kumpas içerisinde!

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve iki Meclis üyesinin İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasına sert ifadelerle tepki gösterdi. Tezcan, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de hukuk, adalet kalmadı. belediye başkanımız yasal yollara müracat edecek. Bu, hükümet kumpasıdır" dedi.

Hazinedar'ın suçlu olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığını belirten Tezcan, "Bunlar FETÖ usulü uygulamalardır. Hükümet FETÖ'yle ortak hükümet ederken uyguladığı yöntemlere devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Tezcan, "Bu hükümetin pervasızlığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Öküzün altında buzağı aramak diye bir söz vardır. Hükümet bu sözü aratacak şekilde öküzün altına buzağı koymaya başlamıştır" diye konuştu.

"Bakanlığın bu kararında hukuk yoktur, adalet yoktur; haksız bir karardır"

Tezacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hükümetin Beşiktaş Belediyesi'ne dönük suçüstü yakalandığı bir kumpas girişimini buradan ifşa ettik. Ne yazık ki aradan bir hafta geçtikten sonra başlattıkları bu kumpasın bir adımını daha attılar.

"Biraz önce Sayın Hazinedar haksız biçimde görevden uzaklaştırıldı. Bakanlığın bu kararında hukuk yoktur, adalet yoktur; haksız bir karardır, hükmet kumpas içerindedir.

Bu hükümetin pervasızlığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Öküzün altında buzağı aramak diye bir söz vardır. Hükümet bu sözü aratacak şekilde öküzün altına buzağı koymaya başlamıştır. Açık şekilde, kendi belediye baş-kanlarıyla yaptıkları kirli pazarlığa bizi de dahil etmek istemişlerdir.

Cumhurbaşkanı kendi başkanlarına ya istifa et ya da hakkında soruşturma açılır. Sonra da bize dönüp, bu kirli pazarlığı bize de tavsiye ederek bu müdahaleyi yapın yoksa yasal işlem başlatıyorum demiştir.

"İçişleri Bakanlığı yazısı, bir kumpasın suçüstüdür"

Hukuk devleti ve ahlak sınırları içerisinde kabul edilebilecek bir tutum değildir. İstifa edilince eğer varsa suç ortadan kalkıyor mu? Biz çok açık biçimde başkanlarımızın verilemeyecek hesabı yoktur. Bizim belediyelerimizde aradıklarını bulamayanlar, gerekçe yaratma peşine düşmüştür. Beşiktaş Belediyesiyle ilgili geçen hafta açıkladığımız İçişleri Bakanlığı yazısı, bir kumpasın suçüstüdür. Uzaklaştıracağım ama gerekçe bulamıyorum denmiştir, benim aradığım gerekçeler yok, elimi güçlendirecek bahaneler yarat denmiştir. Bunun üzerine yeni bir müfettiş ordusu yığılmış, bir şey bulunamamıştır.

"Bu bir milli irade gaspıdır"

Bu, hükümet kumpasıdır. Bu hükümet seçilmiş belediye başkanlarına kumpas kurmaktadır. Elimde delil yok ama adliyeden delilleri, soruşturma dosyalarını bul bana gönder demenin tercümesi kumpastır. Beşiktaş ve Ataşehir belediyelerine hükümet eliyle kumpas kurulmuştur, CHP'li belediyelere de kurulmaktadır. Halkın iradesi gasp edilmiştir, bu bir milli irade gaspıdır. Kararlı biçimde mücadele edeceğiz; haksız, adaletsiz, hukuksuz saldırıları cesaretle göğüsleyeceğiz. Belediye baş-kanlarını size yem etmeyeceğiz, varsa bir hesap, hukuk yoluyla sorarsınız. Beşiktaş Belediye başkanının suçlu olduğunu gösteren delil ve belge bulamamışlardır, meczupların şikayeti üzerine yapılan incelemelerden sonuç çıkmamıştır. Soruşturmayı gerektiren bir suç yoktur Yargıtay onaylamıştır.

"Yapılan FETÖ dönemi uygulamalarıdır"

Biz daha önce de söyledik, bugün Beşiktaş'a yönelik muamele, Beşiktaş halkına yönelik bir müdahaledir. Ben kararı verdim, sanığın idamına, şahitlerin bilahare dinlenmesine demiştir. Biz kararımızı verdik ki, siz delil bulun diye bürokrasiyi ve vicdanları kanatan bir uygulamadır. Gerçek, yakın süreçte ortaya çıkacaktır. FETÖ dönemi uygulamaları kullanılmıştır, bunlar FETÖ usulü uygulamalardır. Hükümet FETÖ'yle ortak hükümet ederken uyguladığı yöntemlere devam etmektedir. O zaman da iftirayla haksız uzaklaştırma kararları veriliyordu, yandaş medyayla propagandası yapılıyordu. Şimdi önce yayınlar yapılıyor, arkasından haksız kararlarla insanlar görevden alınıyor.

"İBB'yi kaybettiğini anlayan iktidar, kumpas yoluyla belediyeleri geri kazanmaya çalışıyor"

Bugün Hazinedar, basın toplantısında iddiaları tek tek ayrıntılı olarak açıkladı. Buna rağmen İBB'yi kaybedeceğini anlayan hükümet, kumpas yoluyla belediyeyi kurtarma yolunu seçmiştir. Hükümet CHP'li belediye başkanlarına kumpas kurarak hizmet edemez hale getirip, belediye başkanlıklarını kazanacağının hesabını yapmaktadır. Ama bu hesap tutmayacaktır, başarılı olmayacaktır, kumpasçıların iktidarı devam etmeyecektir. Bu hükümet, yerel seçimlerde de genel seçimlerde de milletten hak ettiği şamarı yiyecektir. "

Tanrıkulu: Görevden alma hukuk dışıdır

Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından Beşiktaş Belediyesi'ne gelen CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş burada açıklamalarda bulundu.

Sezgin Tanrıkulu kararın siyasi olduğunu belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin Beşiktaş Belediyesine karşı bir kumpası söz konusudur. Görevden alma hukuk dışıdır. Açılan bir dava yoktur. 17 ay önce açılan bir soruşturma vardır. O soruşturma nedeniyle açılan bir dava yoktur. Belediye başkanımız 17 aydır savcılığa bile davet edilmemiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem Man adası belgelerine ve bugün New York'ta gerçekleşen mahkumiyet kararı ile ilgili olarak, kamuoyunu değiştirme algısıdır. Biz belediyelerimizin arkasındayız. Doğrudan doğruya Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş halkına karşı darbe söz konusudur" dedi.

"Siyasi algı operasyonu sonucunda görevden alındı"

Barış Yarkadaş ise, "Ak Parti iktidarı partimizin Man adası belgelerini açıklamasının ardından ne yapacağını şaşırmış bir durumda. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği'ne yazı yazıyor. 'Beşiktaş Belediye başkanını görevden almak istiyoruz. Elinizdeki belgeleri yollayın.' diyor. İstanbul Valiliği İçişleri Bakanlığı'na yazdığı yazıda 'Murat Hazinedar'ın görevden alınabilmesi için yeterli evrak yoktur. Soruşturma yoktur.' Cevabını veriyor. Bunlar bir hukuk devletinde olmayacak yazışmalar olmasına rağmen Beşiktaş Belediye başkanı bir siyasi algı operasyonu sonucunda görevden alınıyor" diye konuştu.