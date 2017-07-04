Beşiktaş Belediye Başkanı: LGBTİ’ler için çalışmaya devam edeceğiz

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, dün gerçekleşen Belediye Meclis toplantısında, 25. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında belediye binasına gökkuşağı bayrağı asılması ve belediyenin sosyal medya hesabından Onur Haftası ile ilgili yapılan paylaşımın silinmesi hakkında konuştu. Hazinedar, konuşmasında LGBTİ’ler için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

KaosGL’de yer alan habere göre, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye hesabından yapılan “Freddie Mercury’nin askerleriyiz” tweet’ini sildirmiş ve "Bizim saygılı tutumumuz eşcinselliği teşvik etmemize neden olamaz. İnancımız ve toplumsal yaşama bakışımız buna engeldir. Saygılarımla" ifadelerini içeren bir tweet paylaşmıştı.

Dün (3 Temmuz) Beşiktaş Belediye Meclis Toplantısında konuşan LGBTİ aktivisti, CHP Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Sedef Çakmak, yaşananları hatırlatarak, LGBTİ’lere yönelik sürdürülen nefret söyleminin “hassasiyet” olarak yorumlanamayacağına dikkat çekti. Çakmak konuşmasında Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ı Mart 2014 Yerel Seçimler öncesinde imzalamış olduğu ‘LGBTİ-Dostu Belediyecilik’ Protokol Metnine sadık kalmaya ve kendisine iletilen kuru gürültü tehditlere boyun eğmeden eşit vatandaşlık haklarını savunduğu LGBTİ+lere karşı gerekli gördüğü takdirde özeleştirisini kamuoyuyla paylaşmaya davet etti.

LGBTİ aktivisti, CHP Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Sedef Çakmak’ın konuşmasının ardından söz alan Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, LGBTİ’ler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“LGBTİ’ler için yapmadım, özgürlüklere dair saygımdan yaptım”

Hazinedar, söz konusu tweetin, “belediye bünyesinde yapılan üç yıllık yapıcı çalışmalara zarar verdiğini, toplumun verilen mücadeleyi yanlış anlamasına neden olduğunu, LGBTİ’lere de bir faydası olmadığını” ileri sürdü. Belediye Başkanı Hazinedar konuyla ilgili kendi hesabından yaptığı açıklamanın da yanlış anlaşıldığını şu cümlelerle ifade etti: “Böyle şeyleri abartılı bir biçimde öne çıkarmak onlara da hizmet etmez, onu ifade etmeye çalıştım.”

Hazinedar, “LGBTİ’ler için yapmadım, özgürlüklere dair saygımdan yaptım. İnancımın gerektirdiği bir istikamet var, inancını yanlış ortaya koyanlarla beni karıştırmayın. Asker olacaksan inancınla asker olacaksın. Açıklamayı da belediye hesabından değil kendi hesabımdan yaptım” sözleri ile sona erdirdi.