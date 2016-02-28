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Beşiktaş Belediye Başkanı: "Kenan Işık vefat etti" tweetini ben değil, danışmanım attı

"Yurtdışındaydım, olayın asılsız olduğunu yeni öğrendim"

28 Şubat 2016 14:00

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, resmi Twitter hesabından attığı "Değerli tiyatro sanatçımız Kenan Işık'ı kaybettik. Onu daima gülen yüzüyle anımsayacağım. Mekanı cennet olsun" tweetini danışmanının yazdığını söyledi. Hazinedar'ın vefat iddiası, Kenan Işık'ın yakınları tarafından yalanlanmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın Twitter hesabından atılan "Kenan Işık hayatını kaybetti" tweet'inden sonra "Kenan Işık" etiketi dünya genelinde en çok konuşulanlar arasına girmişti .

Hazinedar'dan tweet'le ilgili açıklama geldi:

"Dün gece sosyal medyadaki birçok paylaşım üzerine sosyal medya danışmanım Kenan Işık hakkında bir tweet atmış.

Bu sırada yurtdışında bulunmam nedeniyle olayın asılsız olduğunu yeni öğrendim. Sosyal medya danışmanım hakkında gereken işlem yapılmıştır."

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