Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar boşanıyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, kendisi gibi avukat olan eşi Özlem Hazinedar’dan boşanıyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; boşanma davasını Murat Hazinedar’ın açtığı öğrenildi. 20 yıldır evli olan Hazinedar çiftinin davası İstanbul 15. Aile Mahkemesi’nde görülüyor. Dava dosyası 2016/6 olarak kayıtlara girdi.

Dava açan ismin Murat Hazinedar olduğu anlaşıldı.

Dava 5 Ocak'ta açıldı

Dava başvuru dilekçesinde evlilik birliğinin sarsıldığı kaydedildi. Anılan davanın 5 Ocak günü açıldığı öğrenildi.

Protokol hazırladı

Hazinedar çifti anlaşmalı boşanma yoluna gitti. Murat Hazinedar’ın hazırladığı protokolü, Av. Özlem Hazinedar’ın henüz imzalamadığı öğrenildi. Hazinedar çiftinin bir çocukları bulunuyor.

"Özlem’i kayıt sırasında ilk gördüğüm anda gözüme kestirmiştim"

2014 yılında Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na seçilen Murat Hazinedar ve eşi Özlem Hazinedar, Hürriyet'ten İzzet Çapa'ya konuşmuştu. Çift, tanışmalarını şu sözlerle anlatmıştı:

Şimdi gelelim her başarılı erkeğin arkasındaki kadına... Nasıl tanıştınız eşinizle?



- İstanbul Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırırken, daha okulun ilk günü tanıdım Özlem’i.



İlk görüşte aşk...



- Hem de nasıl... Tanıştıktan hemen sonra da nişanlandık. Çeyrek yüzyıldır beraberiz anlayacağın.



- Ö.H: Ben aslında Sinopluyum. Fakülteye kayıt yaptırmak için gelmiştim İstanbul’a. O gün sabahın 8’inden akşamın 5’ine kadar bekledim kapının önünde. Bu arada bir grup genç sürekli bana bakıp aralarında konuşuyorlardı.



Biri de Murat Bey’di herhalde...



- Ö.H: Öyleymiş. Öğrenci işlerinin kapısı açılınca, 10 kişi itiş kakış girdik içeri. “Sıra bende” diye kavga ettiklerimden biri de Murat’mış meğer. Nihayet bankodaki görevliye belgelerimi verdim, bir baktım ki aynı anda Murat da veriyor.



- M.H: Eşimin kayıt numarası 18178’dir, benim de 18179.



- Ö.H: Evrakları önce vermek için bağırıp çağrışırken “Çift olduk mu?” diye bağırdı Murat... Sonra karnesine baktı “Tüh ben tek olmuşum” dedi.



Murat bey de çok aceleciymiş...



- Ö.H: (gülüyor) Meğer kayıt numarasının son rakamı çift ise çift amfiye, tekse tek amfiye düşermişsiniz. Hukuk Fakültesi’nde çift amfinin daha kolay olduğuna dair bir inanış varmış.



- M.H: Özlem’i kayıt sırasında ilk gördüğüm anda gözüme kestirmiştim. Zaten Hukuk Fakültesi’nde güzel kız azdır (gülüyor). Şaka bir yana tüm okul hayatım boyunca Özlem çok destek oldu bana. Bir yandan okudum, bir yandan çalıştım.