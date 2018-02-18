T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş-Bayern Münih maçının hakemi belli oldu

Dev maça Romanya Futbol Federta

18 Şubat 2018 18:10

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Bayern Münih'le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz Arena'da TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Hategan görevlendirildi. Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden István Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.

Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı.

(beIN SPORTS)

ETİKETLER

Ovidiu HateganUEFAŞampiyonlar LigiBeşiktaşBayern MünihRomanya Futbol FederasyonuRumenhakemson 16

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24