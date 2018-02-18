Beşiktaş-Bayern Münih maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Bayern Münih'le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz Arena'da TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Hategan görevlendirildi. Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden István Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.

Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı.

(beIN SPORTS)