Beşiktaş, Batshuayi transferini bitirdi

Beşiktaş santrfor transferinde Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Batshuayi , 7 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Golcü oyuncu, Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro kazanacak.

Sergen Yalçın'ın Çaykur Rizespor maçı sonrası duyurduğu transferin artık sadece imzaya kaldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Chelsea, sözleşmesini uzatacak golcü oyuncuyu Beşiktaş'a kiralayacak.

Anlaşmaya zorunlu olmamak kaydıyla 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu konulacak. Bu hafta İstanbul'a gelecek futbolcuya ise yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret verilecek.

Batshuayi kimdir?

Kongo asıllı bir ailenin çocuğu olarak Brüksel'de dünyaya gelen Michy, Belçika'nın yeni yıldız adayı olarak pek çok kulübün altyapısında yer aldıktan sonra profesyonelliğe Standard Liege'de geçti. 21'inde Marsilya'ya, 23'ünde Chelsea'ye giden Batshuayi, geride kalan beş sezonda sürekli farklı takımlara kiralandı.