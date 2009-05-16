Beşiktaş başkentte mutlu



Beşiktaş, son 8 sezonda başkent ekipleriyle deplasmanda oynadığı toplam 22 lig maçının 16’sını kazanırken, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.





Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak lider Beşiktaş, son yıllarda başkent deplasmanında başarılı sonuçlar alıyor.



Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, Ankara'daki kritik maç öncesi, son yıllarda başkent deplasmanında başarılı sonuçlarıyla dikkati çekiyor.



''Kara Kartallar'', Ankara takımlarıyla son 8 sezonda deplasmanda yaptığı toplam 22 lig maçında 16 galibiyet alırken, 5 kez berabere kaldı, sadece 1 kez kaybetti.



Beşiktaş, bu süre içindeki maçlarda başkent takımlarının filelerini toplam 43 kez havalandırırken, kalesinde ise 20 gol gördü. Ankara'daki son 22 lig maçından 19'unda rakip fileleri en az 1 kez havalandıran siyah-beyazlılar, sadece 3 karşılaşmada gol yollarında suskun kaldı.



SON YENİLGİ 2005'TE



Beşiktaş, Ankara takımlarına karşı ligdeki son yenilgisini 25 Eylül 2005 tarihinde Ankaraspor'a 2-0 kaybederek aldı.



Bu tarihten sonra başkent takımlarıyla rakip sahada 11 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, bunlardan 9'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı.



Ankara takımlarına karşı deplasmandaki son 6 maçını da kazanan Beşiktaş, bu sezonki karşılaşmalarda Gençlerbirliği'ni 3-1, Hacettepe'yi 3-2, Ankaraspor'u da geçen hafta 4-1 mağlup etti.



Beşiktaş, son 8 sezonda Ankara'da yaptığı lig maçlarında Ankaragücü'nü 6 kez yenip, 1 kez berabere kalırken, Gençlerbirliği'ne karşı 6 kez galip geldi, 2 kez de eşitliği bozamadı. Ankaraspor'la başkentte yaptığı 5 lig maçından 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlılar, 1 kez yenilirken, Gençlerbirliği OFTAŞ Spor ve Hacettepe ile yaptığı birer maçı da kazanmasını bildi.



ANKARA'DA SON 22 LİG MAÇI



Beşiktaş'ın, Turkcell Süper Lig'de son 8 sezonda Ankara deplasmanında başkent takımlarıyla yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:



2001-2002 Sezonu

Ankaragücü – Beşiktaş: 3 - 4



Gençlerbirliği – Beşiktaş: 1 - 1



2002-2003 Sezonu

Ankaragücü – Beşiktaş: 0 - 1



Gençlerbirliği – Beşiktaş: 1 - 2



2003-2004 Sezonu

Gençlerbirliği – Beşiktaş: 1 - 2



Ankaragücü – Beşiktaş: 1 - 1



2004-2005 Sezonu

Gençlerbirliği – Beşiktaş: 1 - 1



Ankaragücü – Beşiktaş: 1 - 4



B.Şehir Bld. Ankaraspor - Beşiktaş 2 - 4



2005-2006 Sezonu

Gençlerbirliği – Beşiktaş: 0 - 2



Ankaraspor – Beşiktaş: 2 - 0



Ankaragücü – Beşiktaş: 2 - 3



2006-2007 Sezonu

Ankaraspor – Beşiktaş: 0 - 0



Ankaragücü – Beşiktaş: 0 - 1



Gençlerbirliği – Beşiktaş: 0 - 2



2007-2008 Sezonu

Ankaraspor – Beşiktaş: 0 - 0



Gençlerbirliği – Beşiktaş: 1 - 2



G.Birliği OFTAŞ Spor – Beşiktaş: 0 - 1



Ankaragücü – Beşiktaş:.0 - 2



2008-2009 Sezonu

Gençlerbirliği – Beşiktaş: 1 - 3



Hacettepe – Beşiktaş: 2 - 3



Ankaraspor – Beşiktaş: 1 - 4



