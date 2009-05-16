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Spor

Beşiktaş başkentte mutlu

Beşiktaş, son 8 sezonda başkent ekipleriyle deplasmanda oynadığı toplam 22 lig maçının 16’sını kazandı

16 Mayıs 2009 03:00


Beşiktaş, son 8 sezonda başkent ekipleriyle deplasmanda oynadığı toplam 22 lig maçının 16’sını kazanırken, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.


Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak lider Beşiktaş, son yıllarda başkent deplasmanında başarılı sonuçlar alıyor.

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, Ankara'daki kritik maç öncesi, son yıllarda başkent deplasmanında başarılı sonuçlarıyla dikkati çekiyor.

''Kara Kartallar'', Ankara takımlarıyla son 8 sezonda deplasmanda yaptığı toplam 22 lig maçında 16 galibiyet alırken, 5 kez berabere kaldı, sadece 1 kez kaybetti.

Beşiktaş, bu süre içindeki maçlarda başkent takımlarının filelerini toplam 43 kez havalandırırken, kalesinde ise 20 gol gördü. Ankara'daki son 22 lig maçından 19'unda rakip fileleri en az 1 kez havalandıran siyah-beyazlılar, sadece 3 karşılaşmada gol yollarında suskun kaldı.

SON YENİLGİ 2005'TE

Beşiktaş, Ankara takımlarına karşı ligdeki son yenilgisini 25 Eylül 2005 tarihinde Ankaraspor'a 2-0 kaybederek aldı.

Bu tarihten sonra başkent takımlarıyla rakip sahada 11 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, bunlardan 9'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı.

Ankara takımlarına karşı deplasmandaki son 6 maçını da kazanan Beşiktaş, bu sezonki karşılaşmalarda Gençlerbirliği'ni 3-1, Hacettepe'yi 3-2, Ankaraspor'u da geçen hafta 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş, son 8 sezonda Ankara'da yaptığı lig maçlarında Ankaragücü'nü 6 kez yenip, 1 kez berabere kalırken, Gençlerbirliği'ne karşı 6 kez galip geldi, 2 kez de eşitliği bozamadı. Ankaraspor'la başkentte yaptığı 5 lig maçından 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlılar, 1 kez yenilirken, Gençlerbirliği OFTAŞ Spor ve Hacettepe ile yaptığı birer maçı da kazanmasını bildi.

ANKARA'DA SON 22 LİG MAÇI

Beşiktaş'ın, Turkcell Süper Lig'de son 8 sezonda Ankara deplasmanında başkent takımlarıyla yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

2001-2002 Sezonu
Ankaragücü – Beşiktaş: 3 - 4

Gençlerbirliği – Beşiktaş: 1 - 1

2002-2003 Sezonu
Ankaragücü – Beşiktaş: 0 - 1

Gençlerbirliği – Beşiktaş: 1 - 2

2003-2004 Sezonu
Gençlerbirliği – Beşiktaş: 1 - 2

Ankaragücü – Beşiktaş: 1 - 1

2004-2005 Sezonu
Gençlerbirliği – Beşiktaş: 1 - 1

Ankaragücü – Beşiktaş: 1 - 4

B.Şehir Bld. Ankaraspor - Beşiktaş 2 - 4

2005-2006 Sezonu
Gençlerbirliği – Beşiktaş: 0 - 2

Ankaraspor – Beşiktaş: 2 - 0

Ankaragücü – Beşiktaş: 2 - 3

2006-2007 Sezonu
Ankaraspor – Beşiktaş: 0 - 0

Ankaragücü – Beşiktaş: 0 - 1

Gençlerbirliği – Beşiktaş: 0 - 2

2007-2008 Sezonu
Ankaraspor – Beşiktaş: 0 - 0

Gençlerbirliği – Beşiktaş: 1 - 2

G.Birliği OFTAŞ Spor – Beşiktaş: 0 - 1

Ankaragücü – Beşiktaş:.0 - 2

2008-2009 Sezonu
Gençlerbirliği – Beşiktaş: 1 - 3

Hacettepe – Beşiktaş: 2 - 3

Ankaraspor – Beşiktaş: 1 - 4

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