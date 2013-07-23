Beşiktaş Başkanı'ndan Çarşı'ya 'Gezi' eleştirisi: Yanlış yaptılar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın Gezi Parkı direnişine destek vermesini eleştirdi. Orman, "Gezi Parkı eylemlerine katılarak çok büyük yanlış yaptı. Ben başkan olarak bu eylemlerin içinde olmalarını doğru bulmuyorum" dedi.

Eurosport'un haberine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basınla gerçekleştireceğini duyurduğu sohbet toplantılarının ilkinde çarpıcı açıklamalara imza attı.

Başkan Orman şunları söyledi:

"Çarşı Grubu siyasi bir oluşum değil. Ayrıca Beşiktaş da siyasi bir kulüp değil. Çarşı Grubu'nun durum böyleyken sadece takımını desteklemesi gerekiyor. Gezi Parkı eylemlerine katılarak çok büyük yanlış yaptı. Ben başkan olarak bu eylemlerin içinde olmalarını doğru bulmuyorum."

Beşiktaş Başkanı, maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak olmaları ile ilgili eleştirilere ise, "Kasımpaşa bize yakın, kapısını da açmış. O nedenle tercih ettik. Gebze daha mı yakın" tepkisini gösterdi.



Galatasaray fırsatı kaçırdı!



Orman, Beşiktaş'ın stat tercihine ilişkin ise, "Bir hafta Kadıköy'de bir hafta Arena'da oynama durumu vardı. Sağolsun Fenerbahçe bize çok destek verdi. Ama Galatasaray'a takıldık. Bize 'Genel kurula sormamız gerekir' dediler. Ben Beşiktaş'ın talebini sandığa sokturmam. Reddedilecek bir teklifi yapmam. Bana göre Galatasaray, statla ilgili tarihi bir fırsatı kaçırmış oldu" yorumunu yaptı.



Yeni stat için 160 milyon TL



"Fenerbahçe ve Galatsaray'ın sahasında oynasaydık 70 milyon lira ciro yapardık. Kasımpaşa'da bu rakam 20 milyon lira olacak. 4.5 milyon lira da onlara vereceğiz. Yeni stadımız 160 milyon liraya mal olacak. Stadı yıkamazsın dediler yıktık, yapamazsın diyecekler yapacağız. Beşiktaş'a UEFA tarafından verilen ana disiplin cezası değil, tedbirli olarak sevk edebiliriz. Beşiktaş'ın UEFA'daki disiplin dosyasının kapanmadığı doğru. Arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz.



Maliyetleri bir Alper etmiyor



Orman, Beşiktaş'ın mali yapısı ve transfer politikasını ise çarpıcı tanımlamalarla dile getirdi:

"Bir gemi düşünün su almış ve batmak üzere. İşte biz o geminin su almasını durdurduk, delikleri tıpalarla tıkadık. Geminin içindeki suyu da boşalttık. Şimdi görevimiz mazot koyup gemiyi yürütmek. Şu ana kadar 7-8 transfer yaptık. Harcadığımız para Fenerbahçe'nin bir Alper Potuk'a verdiği kadar yok bile. Para bizim için çok önemli hesaplı harcamak zorundayız."