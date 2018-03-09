Beşiktaş Başkanı Orman: "Hangi cezamız indirildi ki, bize özel muamele var"

\"Quaresma\'nın tecrübesiyle yapmaması lazımdı. Stratejileri belliymiş, Pepe ve Quaresma\"

\"Şampiyonluk yolundaki rakibimiz Başakşehir ile Galatasaray\"

\"Bizim bizden başka dostumuz yok\"

\"Türkiye\'nin en kuvvetli kadrosuna sahibiz\"

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Portekizli futbolcuları Ricardo Quaresma\'nın 5 maçlık cezasının Tahkim Kurulu tarafından onanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Hangi cezamız indirildi ki, bize özel muamele var. Olaya iki penceren bakmak lazım\" dedi.

Fikret Orman, Vodafone Park\'ta Volvo ile düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Tahkim Kurulu\'nun Quaresma\'nın 5 maç cezasını onamasıyla ilgili Orman şunları söyledi;

\"Hangi cezamız indirildi ki, bize özel muamele var. Olaya iki penceren bakmak lazım. Birinci oyuncumuzun yaptığını tasvip etmiyorum. Bu ilk defa olmuyor. Genel olarak rakibimizle oynadığımız zaman bazı oyuncularımızla ilgili şeyler yapıyorlar. Quaresma\'nın tecrübesiyle yapmaması lazımdı. Stratejileri belliymiş, Pepe ve Quaresma. Pepe sakatlandı, Quaresma da 5 maç ceza aldı. Böyle bir olaya yeltenme olmasa bunları konuşmuyorduk. Bunların gerekleri yapılacaktır.\"

\"BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK\"

Başkan Orman, konuşmalarına şöyle devam etti;

\"Sezon başında kibirli Beşiktaşlı diye başlandı. Şu anda öyle bir şey yok. Kollanan Beşiktaş diye konuşmaya başlandı. Hangi zamanda kollandı ki şimdi kollansın. Hiç kimsenin de kollanmasını istemiyoruz. Böyle bekleyişi olan da namerttir. Düzgün kararlar bekliyorduk. Sezon başında ilk maç seyircisiz oynadık. Kadro kurarken bu olasılıkları yaptık. Quaresma yerine Lens oynadı geçen hafta. O da büyük oyuncu. Uyum sürecini geçtiğini düşünüyorum. Gençlerbirliği maçıyla birlikte çok iyi bir grafik çizecektir. Şampiyonlukta Lens\'in katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kimseden medet ummadık. Bunlar da bizim alışık olduğumu şeyler. İki sene önceki şampiyonlukta da benzer tablolarla vardı, şampiyon olduk. Geçen sene de vardı şampiyon olduk. Bu senede şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok.\"

Bayern Münih ile oynayacakları rövanş maçıyla ilgili de konuşan Orman, \"Oradaki maça şanssız başlamıştık. Burada inşallah öyle olmayacak. Onların taraftarı da gelecek. Onları güzel ağırlayacağız. Karşılaşmayı 11\'e 11 oynadığımız da alınan sonucu dünyaya göstereceğiz. Bu maçta taraftarımızı stadı doldurmaya davet ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"BEŞİKTAŞ MUTLULUKTAN BESLENEN BİR CAMİA\"

Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanan maçlardaki gerginliğin sorulması üzerine de şunları söyledi;

\"Beşiktaş mutluluktan beslenen bir camia. Topluluğa iyilik güzellik sunmaya gayret ediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor\'un seçim süreçleri var. Biz de öyle bir şey yok. Kendi içlerindeki sorunları olmasından dolayı iki maçın gergin olmasının nedeni o. Fenerbahçe alakalı bir şey söylemiyorum. Ligde onlarla oynadık. Onlar bizim direk rakibimiz değil. Onlarla polemiğe girmek istemiyorum. Şampiyonluk yolundaki rakibimiz Medipol Başakşehir ile Galatasaray. Kimseye prim yaptırmak istemiyorum. Beşiktaş ile maçları yok Beşiktaş konuşuluyor. Beşiktaş ile gündem yapamaya çalışıyorlar. Gazetecinin tarafı yoktur. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Camia kenetlenmiş durumda. Algılarla maçlarla kazanılmaz. Sahada maç kazanılıyor.\"

Bu arada Fikret Orman, Fenerbahçe\'nin futbolcuları Josef De Souza ile Mehmet Ekici için Tahkim Kurulu\'na gittiklerini söyledi.

Beşiktaş\'ın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu hakkında da konuşan Orman, \"Hakemi tanımıyorum. Birçok hakemle ilde tanışmışlığımız yok. Mustafa genç bir arkadaşımız. Hatalar yapacak demek haksızlık olur. Gördüğünü çalan bir hakem olacağını umut ediyorum. İlk defa bizim maça verilmesinin arkasında bir şey aramak istemiyorum. Biz çıkacağız topumuzu oynayacağız\" dedi.

\"TÜRKİYE\'NİN EN KUVVETLİ KADROSUNA SAHİBİZ\"

Bir soru üzerine de Orman, şu ifadeleri kullandı;

\"Camiamızda kenetlenme var. Şampiyon olacağız dedim zaman artık kimsenin aklında soru yok. Bütün maçlarımızı kazandığımız zaman zaten şampiyonuz. Türkiye\'nin en kuvvetli kadrosuna sahibiz.\"

Atama ve seçimle bir yerlere gelen arasında farklar olduğunu vurgulayan Orman, \"Kurullar atama ile gelen yerler. Bizler ise seçimle gelen yerlerdeyiz. Seçimle gelen yerde siyaset olur. Atanan insanlar görev için gelir. Hukukla ilgili olanlar hukuksal kararlar almalı. Sosyal medya yazıldı diye karar almamalı. Bunlar futbola zarar veren şeyler. Beşiktaş taraftarını galeyana getirmek kimsenin gücü yetmez. Beşiktaş taraftarı her zaman takımını destekler. Şampiyon olduktan sonra. Yöneticilik mazeret değil çözüm bulma yeridir\" dedi.

Başkan Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman\'ın geçen haftaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçından sonra Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı açıklamalara da yanıt vererek, \"Aykut Kocaman rakibimizin değerli bir hocası. Fenerbahçe ile ligde maçımız bitti. Kupada bir maçımız daha var. Algı üzerinden yapılan şeyler sahada tutmuyor. Biz top oynayacağız. İzleyenlere güzel anlara yaşatacağız. Sezon sonu geldiği zaman değerlendirme listedir. Bunlarla bir şey olmayacağını herkes görmüştür. Bundan sonra herkes işine bakasın. Akhisar ile oynuyorsun Beşiktaş ile ne işi var. Aykut hocanın babası iyi Beşiktaşlı, divan kurulu üyesidir. Aykut hoca camiamızda sevdiğimiz bir hoca. Kalp kırmak istemiyorum. İşine bakacak, sahada kazanamaya bakacak\" şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, Beşiktaş ile oynanan derbilerin artık daha önemli olduğunu belirtmesi üzerine Orman, \"Beşiktaş\'ın yükselişte olan bir kulüp. Her derbi kendi içerisinde önemlidir. Beşiktaş şu anda gündemde olan bir kulüp. Bütün maçlarda bize karşı ekstra motive oluyorlar. Büyük kulüp olmanın durumu. Bundan rahatsızlığımız yok. Kadromuz yeterli. Rekabet etmek için tansiyon yüksek oluyor. Tecrübemizle bunu aşacağız\" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman ayrıca, Türkiye\'nin futbol markasının yükseltilmesi gerektiğini dile getirerek, \"Türkiye, ekonomik olarak Avrupa\'nın 6. ligi. Ama sıralamada öyle değiliz. Zarar veren noktalarını ortadan kaldırmamız lazım. 2000 senesinde Galatasaray UEFA şampiyonu oldu. Galatasaray\'ı aşağıya çekme savaşları oldu. O dönemde o takımlar da o seviyede olsaydı. Beşiktaş ile son 4 senede elde ettiğimiz başarılar iyi şeyler gayet içerisindeyiz. Biz sahada birbirimizin rakibiyiz, düşmanı değil. Futbolun marka değerini arttırdığımız sürece seviye alacaktır. İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya\'da lig bitti. Kavgayı değil, mücadeleleri ortaya çıkarmalıyız. Aşağıya çekmek ile olmuyor. Galatasaray, Fenerbahçe bu başarıları elde etti. Kimseyi küçümsemiyorum. Hep beraber yukarıya çıkma gayretinde olmalıyız. Kulüpler Birliği olarak bazı çalışmalarımız var. Mali olarak bütün kulüplerin toparlanmaya ihtiyacı var. Oyuncu sakatlama zihniyeti Türk futboluna bir şey getirmez\" yorumunu yaptı.

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- Fikret Orman\'ın açıklamaları

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