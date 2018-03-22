T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Katar çıkarması  

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -  Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli maç arasını fırsat bilip tanıtım ve işbirlikleri sağlamak için Katar'a gitti

22 Mart 2018 15:27

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli maç arasını fırsat bilip tanıtım ve işbirlikleri sağlamak için Katar\'a gitti.
Başkan Fikret Orman ilk olarak Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh\'i makamında ziyaret etti. 1 saat süren ziyarette siyah-beyazlıların \'Come to Besiktaş\' kampanyası ve olası iş birlikleri üzerine görüşüldüğü öğrenildi. Orman, ziyaretin sonunda Khalid Bin Mohammed Al Attiyh\'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti. Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Fikret Orman, \'\'Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh ile Beşiktaş\'ımızı konuştuk. Kendisini de Beşiktaşlı yaptık\'\' ifadelerini kullandı.
Katar\'daki temaslarına öğleden sonra da devam edecek olan Fikret Orman, Set kulübünü de ziyaret edecek. Orman\'ın Katar\'daki son görüşmesi ise bu akşam gerçekleşecek. Fikret Orman, Katar\'ın en büyük Devlet Bankası olan QCB (Qatar Central Bank) yetkilileri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek ve işbirliği görüşmelerinde bulunacak.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALİ DANAŞBaşkanı Fikret OrmanKatarBaşkan Fikret OrmanKatar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al AttiyhBesiktaşOrmanKhalid Bin Mohammed Al AttiyhBeşiktaşFotoğrafı InstagramFikret OrmanSavunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24