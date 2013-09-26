Beşiktaş Başkanı Fikret Orman TFF'deki savunmasını tamamladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman beraberindeki yönetici ve avukatlarla TFF'nin İstinye'deki binasına gitti ve savunmasını tamamladı. PFDK'nın bugün akşam saatlerinde olaylı derbiye ilişkin cezaları açıklaması bekleniyor.

Olaylı derbinin cezaları bu akşam saatlerinde yapılacak PFDK toplantısı sonrasında açıklanacak. Cezaların belli olmasına saatler kala ise TFF binasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hukuk İşerinden sorumlu yönetici Melih Sami Esen ve üç avukatla beraber TFF'nin İstinye'deki binasına gitti. Başkan Orman ve beraberindeki heyet şu sıralarda savunmasını yapıyor.