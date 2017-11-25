T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Malatya'da 'kılıç kuşandı'

Süper Lig'de 13

25 Kasım 2017 17:14

Süper Lig\'de 13. hafta maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş\'ta Başkan Fikret Orman, Malatya\'nın Battalgazi İlçesinde bulunan Battalgazi Otağı\'nı ziyarette bulundu. Başkan Orman burada Selçuklu Dönemi kıyafetleri giyerek kılıç kuşandı. 
Battal Gazi Belediye Başkanının davetlisi olarak ilçeye gelen Fikret Orman ve yöneticiler, Battal Gazi Otağı\'nda renkli görüntüler sergiledi. Başkan Orman ile birlikte yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Hakan Özköse, Selçuklu dönemi kıyafetleri giyerek basına poz verdi. O anlara ise Fikret Orman ve yöneticilerin esprileri damga vurdu.
Battal Gazi Otağı\'ndaki bu renkli görüntülerin ardından aynı ilçede bulunan Poyraz Konağı\'na geçen kafile, 126 yıllık konağı gezdi ve fasıl müziği eşliğinde Malatya Valisi Ali Kaban ve Battal Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile sohbet ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fikret Orman ve yöneticilerin kıyafet giymeleri
- Basına kıyafetlerle poz vermeleri
- Detaylar

HABER - KAMERA - FOTO: TAHA AYHAN - ALİ DANAŞ - SERCAN SAPANATAN - MALATYA / DHA

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süper LigEvkur Yeni MalatyasporBeşiktaş Başkan Fikret Orman Malatya BattalgaziBattalgazi OtağıBaşkan OrmanSelçuklu DönemiGazi Belediye BaşkanınınFikret OrmanBattal Gazi OtağıAhmetHakanSelçukluPoyraz KonağıMalatya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24