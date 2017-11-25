Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Malatya'da 'kılıç kuşandı'

Süper Lig\'de 13. hafta maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş\'ta Başkan Fikret Orman, Malatya\'nın Battalgazi İlçesinde bulunan Battalgazi Otağı\'nı ziyarette bulundu. Başkan Orman burada Selçuklu Dönemi kıyafetleri giyerek kılıç kuşandı.

Battal Gazi Belediye Başkanının davetlisi olarak ilçeye gelen Fikret Orman ve yöneticiler, Battal Gazi Otağı\'nda renkli görüntüler sergiledi. Başkan Orman ile birlikte yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Hakan Özköse, Selçuklu dönemi kıyafetleri giyerek basına poz verdi. O anlara ise Fikret Orman ve yöneticilerin esprileri damga vurdu.

Battal Gazi Otağı\'ndaki bu renkli görüntülerin ardından aynı ilçede bulunan Poyraz Konağı\'na geçen kafile, 126 yıllık konağı gezdi ve fasıl müziği eşliğinde Malatya Valisi Ali Kaban ve Battal Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile sohbet ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fikret Orman ve yöneticilerin kıyafet giymeleri

- Basına kıyafetlerle poz vermeleri

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HABER - KAMERA - FOTO: TAHA AYHAN - ALİ DANAŞ - SERCAN SAPANATAN - MALATYA / DHA

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