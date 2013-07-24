Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: İnönü Stadı’nın yıkımı devam edecek

Yıkımı devam eden BJK İnönü Stadı tribünlerinin altından tonozlu tarihi eser kalıntılarının çıkması tartışmaları da beraberinde getirdi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri inceleme yapması için arkeolog görevlendirdi. Ancak tarihi eser kalıntıları müze raporu tutulduktan kısa bir süre sonra, dün saat 17.00 civarında iş makineleri tarafından paramparça edildi. Yıkımın devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, çalışmaların süreceğini söyledi.

'Beşiktaş'ın düşmanı çok'

Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal'ı ziyaretinin ardından konuşan Fikret Orman, BJK İnönü Stadı'nın yıkımında yavaş ilerlendiğini dile getirerek, "Stat yıkımında yavaş gidiyoruz, hızlanmamız lazım. Cuma günü son bir konserimiz var. Bu konserden sonra daha da hızlanacağız. Bir sene içinde stadı bitirmek gibi çok iddialı bir hedefimiz var. O hedefe ulaşabilmemiz için çok hızlı çalışmamız lazım. Beşiktaş düşmanları çok, olmayan şeylerden bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.