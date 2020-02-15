Beşiktaş Başkanı Çebi: Kartal Yuvası mağazalarında elektrik faturası ödeyecek paramız bile yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman hakkında da çok sert ifadeler kullandı.

Kurulda açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, Kartal Yuvası mağazalarının elektrik faturalarını ödeyecek paranın bile olmadığını söylerken, "Beşiktaş'ı Beşiktaş'tan başka kimse kurtaramaz. Zaten başkasına da ihtiyacımız yok! Bu noktadan çıkmamız için tek bir yol kaldı, bağış kampanyası" dedi.

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"Yaşlı, algı yaratan hakemler istemiyoruz!"

Çebi, ilk olarak Başakşehir mağlubiyetinin ardından hakem eleştirisinde bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

"TFF'ye de söyledim; artık yaşlı, algı yaratan hakemler istemiyoruz! Genç hakemler olsun, yapacaksa da onlar hata yapsın. Göztepe maçında kural hatası yapıldı, her şey ortada. IFAB ne yazdı, bunun bize açıklanmasını istiyoruz. Tahkim inşallah hakkımızı verecektir. Vermezse de futbolda kanunlar sadece Tahkim ile bitmiyor."

Çebi'den Orman'a: Duracağın yeri iyi bil

Kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman'a tepki gösteren Çebi, "Ben Fikret Orman ile ilgili bildiklerimi, bilmediklerimi burada anlatmak istemiyorum. Denetleme kurulu çalışmalara başladı. Her şeyi ortaya çıkaracağız! Ben ve yöneticilerim Abdullah Avcı'yı ne zaman eleştirdik. Ama ben, Fikret Orman yönetimi tarafından Şenol Güneş'in hedef haline getirildiğini ve hocanın küstürüldüğünü biliyorum. Ben Futbol A.Ş'den hakkım olan paramı aldım, çalmadım! Sen de paranı koydun, 1 sene sonra aldın. Ben 6 sene sonra aldım. Biraz adaletli, vicdanlı ol. Duracağın yeri iyi bil" şeklinde konuştu.

"Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum"

Çebi, "Çok üzgünüm. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Fikret Orman diyor ki; Ali Koç para vermiş, sen de ver. Ben Ali Koç değilim, beni ezmeye mi çalışıyorsun? Ali Koç başkanken sen de başkan değil miydin? Sen neden vermedin? Ayıp artık. Başını eğ, ettik bir halt de!" açıklamasında bulundu. "Kartal Yuvası mağazalarında elektrik parası ödeyecek paramız bile yok"

2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olan kulüp borcuna ilişkin de konuşan Çebi, "Kartal Yuvası mağazalarında elektrik parası ödeyecek paramız bile yok. Beşiktaş'ı Beşiktaş'tan başka kimse kurtaramaz. Zaten başkasına da ihtiyacımız yok! Bu noktadan çıkmamız için tek bir yol kaldı, bağış kampanyası. Hazırlıklar bitmek üzere. Artık biz beraberiz ve birlikte sorunları çözeceğiz. Artık kara delikler yok. Bütçemize göre harcamalar yapacağız. Futbol takımımızı da yüreği olan pırlanta gibi çocuklardan oluşturacağız. Muhteşem bir Beşiktaş oluşturacağız" diyerek bağış kampanyasını ilan etti.