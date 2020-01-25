Beşiktaş Başkanı Çebi'den yeni hoca açıklaması: Bir anlaşma yok

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, henüz yeni bir hocayla anlaşmadıklarını belirterek, Abdullah Avcı ile yolların nasıl ayrıldığını anlattı.

İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi maçtan bir gün önce İzmir'e gelirken, Başkan Ahmet Nur Çebi, İzmir'de bir restoranın açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir oluşuma gitmediklerini belirtti.

Avcı ile yolların nasıl ayrıldığına dair açıklama yapan Başkan Çebi, "Benim açıkçası şahsen beklediğim bir toplantı değildi. Abdullah Avcı yorgun ve mutsuz olduğu halde toplantıya geldim. Konuşmalar sonucunda hocanın mutsuz olması, kamuoyunun baskı olarak alınan sonuçlardan çok etkilenmesi ister istemez hocayla görüşmemize neden oldu. Bu görüşmede de en doğru yolun iki tarafın yollarını ayırmak olacağını ifade ettik. Abdullah Avcı ile herhangi bir özel konuşmamız olmadı" dedi.

"Yeni oluşum konusu kamuoyuna açıklanacak"

Yeni teknik direktör soruları üzerine Göztepe maçının ardından yeni bir oluşum için adımlar atacağını söyleyen Başkan Çebi, "Alınan sonuçların ardından yeni oluşumla ilgili yönetici arkadaşlarımla pazartesi değerlendirme yapacağız. Çalıştığımız bir hoca mutlaka olacaktır ve kamuoyuna açıklanacaktır. Sportif direktörle sporun idare edilmesinde fayda görüyoruz. Böyle bir oluşumu arzu ediyoruz. Ama bir isim üzerine mutabakat yok. Bunlar haftaya değerlendirilecek. Yanlış bilgi verip değerlendirilme yapılmasını doğru bulmuyorum. Önümüzdeki hafta teknik adam ve yeni oluşum konusu kamuoyuna açıklanacak" dedi.