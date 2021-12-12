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Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ile görüşecek iddiası

. Beşiktaş'ın gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine Şenol Güneş ile çıkması bekleniyor

12 Aralık 2021 19:13

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi takımı Şenol Güneş'e emanet etmek istiyor.

Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un haberine göre Çebi ekibiyle yaptığı toplantılarda fikrini dile getirdi. Ahmet Nur Çebi yarın akşam ya da Salı günü Şenol Güneş ile masaya oturacak. Tecrübeli teknik adama 1.5 yıllık sözleşme teklif edilecek.

Çebi, ikinci başkan olduğu dönemde Güneş'in Beşiktaş'ın başına getirilmesinde önemli rol oynamıştı.
İkili uyum içinde çalışmıştı. Beşiktaş'ın gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine Şenol Güneş ile çıkması bekleniyor.

1,5 yıllık sözleşme teklif edilecek

Ahmet Nur Çebi yarın akşam ya da Salı günü Şenol Güneş ile masaya oturacak. Tecrübeli teknik adama 1.5 yıllık sözleşme teklif edilecek.

Çebi, ikinci başkan olduğu dönemde Güneş'in Beşiktaş'ın başına getirilmesinde önemli rol oynamıştı. İkili uyum içinde çalışmıştı. Beşiktaş'ın gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine Şenol Güneş ile çıkması bekleniyor

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