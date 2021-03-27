Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Acı çekiyoruz, bu paraları nasıl bulacağız?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Birçok kulübün bu halde olmasının sebebinin yöneticiler olduğunu vurgulayan Çebi, ''Bu yöneticiler sokakta elini kolunu sallayarak geziyor. Şu an ortalıkta yoklar ama bizler acı çekiyoruz. Bu paraları nasıl bulacağız? Nasıl yapacağız?" dedi. Sergen Yalçın'ın çok kıymetli ve değerli olduğunun altını çizen Ahmet Nur Çebi, ''Kendisiyle uzun yıllar devam edeceğimizi düşünüyorum. O da biz de aynı düşüncedeyiz. Beşiktaş taraftarına da sesleniyorum; böyle bir şeyi kafalarında hiçbir zaman düşünmesinler, yokmuş kabul etsinler" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarında Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı. Başkan Çebi, kulüplerin geleceğini ipotek altına alan hatalardan gelir kaynaklarının çeşitlendirilememesine, borç yapılandırma anlaşmasından Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni yaklaşımlarına kadar birçok konuya değindi. Tecrübeli futbol adamı, ayrıca ligde lider konumda bulunan Siyah Beyazlı ekibe dair merak edilenleri, şampiyonluk yarışını ve Sergen Yalçın'la ilgili düşüncelerini de paylaştı.

"Genç hakemlerden yanayım"

''Kulüpler Birliği olarak geçmişte hakemlik yapmış olan kişilerle bir çalıştay yapmak istiyoruz. Buradan alacağımız fikirler, vereceğimiz fikirlerle oluşacak bir tabloyla sayın federasyona sunmak istiyoruz. Eksiler, artılar, şöyle olsa böyle daha iyi olur gibi bir çalıştay planı içerisindeyiz. Bunları da tamamıyla iyi niyetli ve Türk futboluna hizmet etmek amacıyla yapmak istiyoruz. Bu konudaki çalıştayı tahmin ediyorum önümüzdeki günler içerisinde realize edeceğiz, oradan çıkacak sonuçları da federasyona katkı olarak sunmak istiyoruz. Genç hakemlerden yanayım, yaşlılar hata yapana kadar gençler yapsın.''

"Acı çekiyoruz. Bu paraları nasıl bulacağız?"

''Birçok kulübün bu hale gelmesinin sebebiyet veren yöneticiler sokaklarda elini kolunu sallayarak geziyorlar. Şu an ortalıkta yok ama şu anda bizler acı çekiyoruz. Bu paraları nasıl bulacağız? Nasıl yapacağız? Bu kulüpler çok büyük değerlerdir. Cumhuriyetten evvel kurulmuş değerlerdir. Ülkenin milletin değeri olan bu kulüpler mahvına sebebiyet olacak tavır ve davranışlardan her şekilde kaçınmamız gerekiyor.''

"Sergen Yalçın'ın Beşiktaş’ın özünden gelmesi ayrı bir keyiftir"

''Uzun yıllardır teknik direktör olarak Türk futbolunda hizmet ediyor. Beşiktaş’a onu getirmiş olmakla, göreve davet etmekle duygularımı ifade etmiş oldum aylar evvel. Bizim için kıymetli ve değerlidir. Beşiktaş’ın özünden gelmesi ayrı bir keyiftir, düzgündür, çalışkandır, zekidir, tekniği kuvvetlidir. Yani hocamın meziyetleri benim için, Beşiktaş için çok önemli ve gerçekten üst düzeyde. Kendisiyle uzun yıllar devam edeceğimizi düşünüyoruz. Birçok şey gündeme geliyor kontratla ilgili ama doğru değil. Beşiktaş taraftarına da sesleniyorum; böyle bir şeyi kafalarında hiçbir zaman düşünmesinler, yokmuş kabul etsinler. Umarım kupayı ve kupaları bundan sonraki süreçte de hocamızla birlikte kaldırmayı Allah bize nasip eder. Her dakika hoca değiştiren bir kulüp değil, 10 yıl en azından değiştirmeyen bir kulüp olabilirsek ve bunu da Sergen hocayla başarabilirsek. Ben de başkan olarak büyük keyif alacağımı söylemek istiyorum.''

"Seyirci gelirini başka türlü telafi edemezsiniz"

''Gelirimiz zaten giderimizi karşılamazken, mevcut olan gelirimiz 3’te 1 oranında düşmüştür. Gelirimizin bilet satışlarından, loca satışlarından kaynaklandığını söylememiz gerekiyor. Bunların telafisi, umarım pandemi çok çabuk biter çünkü seyirci gelirini başka türlü telafi edemezsiniz. Ama o açığı kapatabilecek şekilde kaynak sağlayabileceğiniz şeyler yayın ve sponsor gelirleridir. Sponsor gelirlerinizi firmalardan sağlıyorsunuz, onların da bu ekonomide kayıp yaşadığını göz önünde bulundurursanız geriye yayın geliri kalıyor. Yayıncı kuruluşlarımızla son derece iyi ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Onların kazanabilecekleri ortamın oluşmasına bizim de katkı vermemiz gerekiyor.''