Beşiktaş Basın Sözcüsü'nden tepki çeken açıklama: Çingene'ye beylik vermişler, ilk babasını kesmiş

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 5-1 mağlup ettiği Spor Toto Süper Lig karşılaşması sonrasında siyah-beyazlı kulübün Basın Sözcüsü Metin Albayrak, U12 İzmir Cup’ta 3 oyuncuları fizik olarak rakiplerinden üstün olduğu için kendilerini oynatmak istemeyen Altınordu Kulübü’ne sert sözler söyledi. Albayrak, “Çingene’ye beylik vermişler, ilk babasını kesmiş” ifadelerini kullandı

Altınordu Kulübü’nün düzenlediği U12 İzmir Cup’ta Altınordu yetkilileri Beşiktaş’ın kadrosunda bulunan 3 oyuncunun fizik olarak rakiplerinden üstün olduklarını nedeniyle oynatılmamasını talep etti. Bunun üzerine Siyah-Beyazlılar turnuvadan çekildi. Bu konu ile ilgili Göztepe maçından sonra konuşan Siyah-Beyazlı kulübün basın sözcüsü Metin Albayrak sert ifadeler kullandı. Böyle bir durumun yaşanmasının son derece ayıp olduğunu vurgulayan ve Altınordu Kulübü’nün takınmış olduğu tavrı eleştiren Albayrak, “Çingene’ye beylik vermişler, ilk babasını kesmiş! Bu yaptıkları ırkçılık. Beşiktaş ağır taştır kimse bizimle uğraşmasın” diye konuştu.

Sosyal medyada Albayrak hakkında "Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak Romanlara hakaret ettiğinizin ve bunun bir nefret söylemi olduğunun farknda mısınız? Romanlar sizden özür bekliyor" yorumları yapıldı.