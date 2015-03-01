Beşiktaş-Balıkesirspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçında liderlik yarışı veren Beşiktaş'ın Başkant'te konuğu Balıkesirspor. Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
Liverpool maçında mücadelenin tek golünü atarak maçı uzatmalara götüren Tolgay Arslan yedekler arasında yer alıyor.
Osmanlı Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
BEŞİKTAŞ: Cenk, Serdar Kurtuluş, Pedro Franco, Ersan Gülüm, Opare, Veli Kavlak, Atiba, Gökhan Töre, Sosa, Olcay Şahan, Demba Ba
BALIKESİRSPOR: Vukovic, Uğur, Glumac, Hasan, Berkan, Aykut, Vitor Gomes, Eray, Sercan, Gökhan, Zec