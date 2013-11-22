Beşiktaş Bağdat yolcusu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı ziyaret eden Irak Spor Bakanı, siyah beyazlıları ülkesine davet etti. Kartal, Bağdat’ta Irak Milli Takımı ve diğer kulüplerin karmalarıyla karşılaşacak.

Beşiktaş, önümüzdeki günlerde ilginç bir yolculuğa çıkacak. Siyah beyazlılar, Irak’a giderek burada dostluk maçları oynayacak. Beşiktaş, savaşın ardından yaralarını sarmaya ve normal hayata dönmeye çalışan komşu ülkede, Irak Milli Takımı’nın dışında Bağdat, Erbil ve Al Shorta takımlarının karmaları ile karşılaşacak.

Irak Gençlik ve Spor Bakanı Casim Muhammed Cafer ve beraberindeki heyet, önceki gün Başkan Fikret Orman’ı ziyaret etti. Bakan Cafer, ülkelerinin önemli kentlerine 8 futbol sahası yapılacağını ve bunun 6’sını Türklere verdiklerini belirterek Beşiktaş’ı Bağdat’a davet etti.

Orman da bu davete memnuniyetle icabet edecekleri yanıtını verdi. Siyah beyazlı kulübün başkanı, “Irak’ta barış ve dostluk için her adımı atmaya hazırız. Hatta Beşiktaş olarak, Irak’ta futbolun gelişmesi açısından ikili tüm çalışmaları antrenör ve tesisleşme konusunda projelerimizi de paylaşabiliriz” dedi.

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