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Spor

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti

24 Mart 2018 16:36

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmana milli takımlarda olan Babel, Talisca, Atiba, Larin, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, yarını izinli geçirecek ve hazırlıklarına pazartesi günü saat 18.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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