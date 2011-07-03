-BEŞİKTAŞ AVUSTURYA YOLCUSU İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Beşiktaş, yurt dışı kampı için 28 kişilik futbolcu kadrosuyla yarın Avusturya'ya gidecek. Özel bir uçakla saat 11.00'de Avusturya'nın Leogang bölgesine gidecek siyah-beyazlılar, 15 Temmuz Cuma gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Kampta iki hazırlık maçı yapacak Beşiktaş, 12 Temmuz Salı günü Austria Salzburg'la, 14 Temmuz Perşembe günü de Pinzgau Saalfelden ile karşı karşıya gelecek. Saatleri daha sonra belirlenecek her iki müsabaka da Leogang Steinberg Stadı'nda oynanacak. Teknik direktör Tayfur Havutçu, yeni sezonda oynatmayı düşünmediği İtalyan futbolcu Matteo Ferrari ile Alman futbolcu Michael Fink'i 28 kişilik kadroya almadı. Ayrıca, Mertcan Demirer, Cumali Bişi, Rıdvan Şimşek ve Onur Bayramoğlu da kamp kadrosunda yer almayan futbolcular oldu. Bu arada, Hugo Almeida ile Tomas Sivok'un, kampa Avusturya'da katılacakları bildirildi. Beşiktaş'ın 28 kişilik Avusturya kampı kadrosu şöyle: Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Umut Kaya, İsmail Köybaşı, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman, Atınç Nukan, Egemen Korkmaz, Ersan Adem Gülüm, Necip Uysal, Mehmet Aurelio, Mustafa Pektemek, Mehmet Akyüz, Muhammet Demirci, Veli Kavlak, Tanju Kayhan, Burak Kaplan, Sidnei, Fabian Ernst, Guti, Hugo Almeida, Bebe, Simao Sabrosa, Ricardo Quaresma, Manuel Fernandes, Roberto Hilbert, Tomas Sivok, Filip Holosko.