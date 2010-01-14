Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş Cola Turka Bayan Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'a 93-72 yenildi.



Rusya'nın Kursk kentindeki karşılaşmanın ilk periyodu, 21-13 Dinamo Kursk lehine geçilirken, devre ise 39-37 Beşiktaş Cola Turka'nın üstünlüğüyle tamamlandı. 3. periyodu ise 62-58 üstün bitiren Rusya temsilcisi, sahadan da 93-72 galip ayrıldı.



İstanbul'daki ilk maçı 95-69'luk skorla yitiren Beşiktaş Cola Turka, bu sonuçla turu geçemeyip, kupaya veda etti.