-BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 143. SINAVINDA İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Beşiktaş, Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımıyla yarın İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ilk maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 143. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 142 maçtan 49'unu kazanıp, 29'unda berabere kalırken, 64 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 173 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 208 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -GÖZÜ OKTAY DERELİOĞLU'NUN TAHTINDA- Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemlerde Avrupa arenasında takımına toplam 14 gol kazandıran Oktay'ı, 10 golle, mevcut kadroda yer alan Brezilyalı Bobo izliyor. Bobo, Oktay'ın rekorunu eline geçirmeye en yakın isim olarak ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ta ayrıca, 9 golle Daniel Gabriel Pancu, 7 golle Mehmet Özdilek, 6'şar golle de Feyyaz Uçar ve Metin Tekin Avrupa kupalarının en golcüleri olarak sıralanıyor. -TÜRK-BULGAR TAKIMLARININ MAÇLARI- Beşiktaş ile CSKA Sofya takımları arasında yarın yapılacak UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ilk maçıyla birlikte Türk ve Bulgar futbol takımları Avrupa kupalarında 18. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiye dek iki ülke takımları arasında yapılan 17 maçın 6'sını Bulgar, 6'sını da Türk takımları kazanırken, 5 karşılaşma berabere bitti. Bu maçlarda Türk takımlarının 23 golüne, Bulgarlar 22 golle karşılık verdi. -TÜRK TAKIMLARI 8 EŞLEŞMEDE 5 KEZ TURU GEÇTİ- Türk ve Bulgar takımları, elemeli maçlarda daha önce 3 kez Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme turu, 4 kez UEFA Kupası, 1 kez de Avrupa Kupa Galipleri Kupası olmak üzere 8 kez eşleşti. Bu eşleşmelerden 5'inde Türk takımları, 3'ünde ise Bulgar takımları turu geçti. Bulgar takımlarıyla elemeli maçlarda bugüne dek 2'şer kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 1'er kez de Mersin İdmanyurdu ve Eskişehirspor eşleşti. Kocaelispor ise UEFA Intertoto Kupası grup maçlarında karşılaştığı CSKA Sofya'ya 3-1 yenildi.