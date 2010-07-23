-BEŞİKTAŞ AVRUPA MESAİSİNE ARA VERMİYOR İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi Vikingur'u eleyen Beşiktaş, 3. ön elemedeki rakibi Çek Cumhuriyeti takımı Viktoria Plzen ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına yarın başlayacak. Faroe Adaları'ndan bu akşam İstanbul'a dönecek siyah-beyazlılar, yarın sabah antrenman yapacak. Beşiktaş, Viktoria Plzen ile 3. ön eleme turunda ilk maçı 29 Temmuz Perşembe günü deplasmanda, rövanşını ise 5 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.