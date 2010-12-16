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Spor

BEŞİKTAŞ AVANTAJINI KAYBETTİ İSTANBUL (A.A)

16 Aralık 2010 23:57

-BEŞİKTAŞ AVANTAJINI KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - Beşiktaş Cola Turka Bayan Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur (16'lı finaller) ilk maçında İspanya'nın Mann Filter Zaragoza takımına 71-63 yenilerek rövanş için avantajını yitirdi. Mücadeleye kötü başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk periyodu 18-10 geride kapadı. 2. periyotta üst üste basketler bularak farkı kapamaya çalışan, ancak ribauntlarda 25-12 geride kalan Beşiktaş Cola Turka, rakip oyuncuların sayılarını engelleyemeyince ilk yarıyı da 38-29 geride kapadı. Beşiktaş Cola Turka, alan savunmasıyla rakibin hızını kesip oyuna ortak olmaya çalıştı. Ancak Mann Filter Zaragoza, Ouvina'nın uzak mesafeden attığı üç sayılık basketle 3. periyodu 10 sayı (54-44) önde geçti. Beşiktaş Cola Turka, 38. dakika içinde Nilay'ın basketiyle farkı 4 sayıya (65-61) indirdi. Ancak siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 71-63 mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 22 Aralık Çarşamba günü Zaragoza'da oynanacak. Salon: BJK Cola Turka Hakemler: Vladimir Okhrimenko xx (Rusya), Sergiy Chaykovskyy xx (Ukrayna) Beşiktaş Cola Turka: Esra Erden xx 8, Tuğba x 4, Marques x 6, Santos xxx 19, Salkauske x 6, Esra Şencebe x 1, Nilay xx 4, Yasemin xx 6, Melike x 2, Ayşe x, Bouthors x 7 Mann Filter Zaragoza: Strong xx 7, Ouvina xx 9, Pascua xx 2, Royo xx 4, Henry xxx 10, Casas xx 7, Zlatanova xxx 12, Kresovic xx 13, Brown xx 7 1. Periyot: 10-18 Devre: 29-38 3. Periyot: 44-54 5 Faulle Çıkanlar: 39.32 Nilay, 39.36 Esra Erden (Beşiktaş Cola Turka)

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