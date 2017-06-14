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Spor

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi: Şenol Güneş ile görüşmelerimiz olumlu

"Bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum; her şey olumlu yönde ilerliyor"

14 Haziran 2017 18:53

Son iki sezonu üst üste şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta son günlerde Şenol Güneş ile yönetim arasında yaşandığı iddia edilen 'sözleşme yenileme' sorunu ile ilgili olarak 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, Şenol Güneş ile hiç bir sorunlarının olmadığını ifade eden Çebi, şunları söyledi:

"Kendisi ile tüm görüşmelerimiz olumlu yönde ilerliyor. Bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Görüşmeye menajerini gönderdiği falan da yok. Dediğim gibi her şey olumlu yönde ilerliyor.''

1 yıllık opsiyonu Başkan Fikret Orman tarafından devreye sokulan ve aynı şartlarla sözleşmesi 1 yıl uzatılan Güneş'in bu durumdan rahatsız olduğu ve en az 1 milyon Euro zam yapılarak yeni sözleşme isteğinde bulunduğu biliniyordu. Ancak yönetimin Şenol Güneş ile ilgili beklenen adımları henüz atmamış olması Güneş ve yönetim arasında sıkıntı olduğu şeklinde yorumlanıyor.

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