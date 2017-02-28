Beşiktaş arayı açtı; işte Süper Lig de 22. haftanın özeti

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesi, Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 47. dakikasında Talisca'nın attığı golle öne geçti ve karşılaşmadan da 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Beşiktaş'ın lider durumda bulunduğu ligin 22. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 23. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Çaykur Rizespor-Kayserispor: 2-4

Kasımpaşa-Bursaspor: 4-0

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: 4-1

Akhisar Belediyespor-Antalyaspor: 3-0

Atiker Konyaspor-Trabzonspor: 1-1

Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: 1-0

Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: 0-1

Gaziantepspor-Fenerbahçe: 1-1

Galatasaray-Beşiktaş: 0-1

23. hafta

3 Mart Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor

4 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Gaziantepspor

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor

5 Mart Pazar:

13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor

19.00 Kayserispor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor

6 Mart Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor

20.00 Antalyaspor-Galatasaray