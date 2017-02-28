Beşiktaş arayı açtı; işte Süper Lig de 22. haftanın özeti

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesi, Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle sona erdi.
Siyah-beyazlılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 47. dakikasında Talisca'nın attığı golle öne geçti ve karşılaşmadan da 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Beşiktaş'ın lider durumda bulunduğu ligin 22. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 23. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Çaykur Rizespor-Kayserispor: 2-4
Kasımpaşa-Bursaspor: 4-0
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: 4-1
Akhisar Belediyespor-Antalyaspor: 3-0
Atiker Konyaspor-Trabzonspor: 1-1
Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: 1-0
Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: 0-1
Gaziantepspor-Fenerbahçe: 1-1
Galatasaray-Beşiktaş: 0-1
23. hafta
3 Mart Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor
4 Mart Cumartesi:
16.00 Bursaspor-Gaziantepspor
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
5 Mart Pazar:
13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor
19.00 Kayserispor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor
6 Mart Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor
20.00 Antalyaspor-Galatasaray