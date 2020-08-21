Beşiktaş aradığı 10 numarayı sonunda buldu

Beşiktaş yönetimi, teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, Adem Ljajic’in performansı nedeniyle istediği 10 numarayı İngiltere'de buldu. Siyah-beyazlılar, Burnley’le sözleşmesi sona eren Jeff Hendrick için düğmeye bastı.

Premier Lig ekiplerinden Burnley’le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncuyla ilk temas kuruldu.



Fanatik gazetesinin haberine göre; İrlandalı Hendrick, İstanbul’da yaşamaya olumlu baktığını belirtirken, siyah-beyazlılardan 3 senelik sözleşme ve yıllık 700 bin Euro garanti ücret talep etti.



Yönetim rakamı çok buldu ve Hendrick’e 2 milyon Euro önerdi. Yıldız orta saha bu öneriyi kabul ederse imza için Türkiye’ye gelecek.