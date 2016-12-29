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Spor

Beşiktaş ara transferde karavana atıyor!

Fikret Orman başkanlığında geçen 4 sezonda siyah-beyazlıların devre arası transferleri bekleneni veremiyor

29 Aralık 2016 12:14

Sezonun ilk yarısını 35 puanlı lider Medipol Başakşehir’in 1 puan arkasında 2. sırada tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne veda edip yoluna Avrupa Ligi’nden devam etme hakkı elde ederken teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim, devre arasında yapılacak takviyelerle istenilen düzeye yeniden çıkılması konusunda çok umutlu.
 
Fikret Orman başkanlığında geçen 4 sezonda siyah-beyazlıların devre arası transferinden pek de beklediğini alamadığı görülüyor. Kartal, bu 4 sezonda ara transferde toplam 12 oyuncu kadrosuna kattı. 
 
2012-13’te Gökhan Süzen, Mamadou Niang, Sinan Kurumuş ve Dentinho’yu transfer eden Beşiktaş, 2013-14’te Jermain Jones ve Dany Nounkeu’yu aldı.
2014-15’te Daniel Opare, Alexander Milosevic ve Tolgay Arslan kadroya dahil olurken geçen sezon ise Denys Boyko, Marcelo Guedes ve Alexis Delgado geldi. 

 

Stoper ve forvet

 

Kartal, bu sezon ise devre arasında en az 3 transfer yapmayı hedefliyor. Hollandalı Ryan Babel ile anlaşılırken 1 stoper ve 1 de santrfor takviyesi düşünülüyor.

Buna ek olarak sürprizler de olabilir. Gelecek oyuncuların nasıl katkı sağlayacağı ise merak konusu.

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BeşiktaşRyan BabeltransferFikret Orman

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