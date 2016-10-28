Beşiktaş Ankara'da Gençlerbirliği deplasmanında

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 20 puan toplayan Beşiktaş, 9. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.



İlk 11'ni büyük oranda şekillendiren teknik direktör Şenol Güneş, kaleyi Fabri'ye emanet edecek.



Siyah-beyazlılarda Atiba, Gökhan İnler, Ömer Şişmanoğlu ve Oğuzhan Özyakup maç kadrosuna alınmadı.

10 puanı bulunan başkent ekibi, Beşiktaş maçından iyi bir skor alarak tekrar çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Necip, Tolgay, Quaresma, Talisca, Olcay, Cenk.