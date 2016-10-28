T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Ankara'da Gençlerbirliği deplasmanında

Şenol Güneş, aralarında Aboubakar'ın da olduğu bazı oyuncuları Napoli maçına saklamayı planlıyor

28 Ekim 2016 12:36

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 20 puan toplayan Beşiktaş, 9. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.

İlk 11'ni büyük oranda şekillendiren teknik direktör Şenol Güneş, kaleyi Fabri'ye emanet edecek. 

Siyah-beyazlılarda Atiba, Gökhan İnlerÖmer Şişmanoğlu ve Oğuzhan Özyakup maç kadrosuna alınmadı.

10 puanı bulunan başkent ekibi, Beşiktaş maçından iyi bir skor alarak tekrar çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

 

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

 

Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Necip, Tolgay, Quaresma, Talisca, Olcay, Cenk.

 

ETİKETLER

BeşiktaşGençlerbirliğiSpor Toto Süper Lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24