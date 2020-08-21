Beşiktaş, Altınordu'nun yıldızı Atakan Üner'le anlaştı

Beşiktaş, Altınordu'nun genç sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'in transferi için İzmir ekibiyle anlaşmaya vardı.



Ortacizgi.com'un haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı arayarak Atakan Üner'in transferi için görüşme gerçekleştirdi.

İlk etapta Atakan için 400 bin Euro bonservis bedeli talep eden Altınordu, iki başkan arasında yapılan son görüşmenin ardından rakamı 150 bin Euro'ya kadar indirdi ve taraflar anlaşmaya vardı.



Oyuncunun menajeriyle yapılacak son görüşmenin ardından, Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Atakan Üner'i kadrosuna katması bekleniyor.

Atakan Üner, Altınordu formasıyla geride kalan sezonda 34 maçta görev aldı ve 12 gole doğrudan katkı (4 gol - 8 asist) sağladı.