Beşiktaş altınını basacak

T24- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.(İAR) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, Beşiktaş Spor Kulübü ile yaptıkları 1 yıllık anlaşma kapsamında 1 gram, 2,5 gram, 5 ve 10 gram şeklinde Beşiktaş altını basacaklarını bildirdi.



Halaç, Fenerbahçe Kulübünün 100. yılında Fenerbahçe altını bastıklarını hatırlatarak, yurtdışında da birkaç büyük kulüple altın basmak için görüştüklerini ve bu görüşmelerden olumlu sonuçlar beklediklerini söyledi.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş Kulübü ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde Beşiktaş altını basacaklarını belirten Halaç, şunları kaydetti:



“Bunda bir limitimiz yok. Ne kadar talep gelirse satabildiğimiz kadar basacağız. Kulüp ile 1 senelik anlaşmamız var. Henüz tanıtımını da yapmadık, tanıtımına hazırlıyoruz. 1 sene boyunca onların altınlarını üretip satacağız. Bu altınlar kulübe de gelir olacak. 1 gram, 2,5 gram, 5 gram ve 10 gram şeklinde her keseye, her cebe göre basacağız. Fiyatları ise günlük altın fiyatına endeksli olacak. Basımını gerçekleştireceğimiz Beşiktaş altınları, kuyumcularda ve Beşiktaş store'larda satılacak.



Hatta güzel birşey de yapacağız. Beşiktaş'ın 108. yılı anısına 108 temalı altın basmak istiyoruz. Daha kulüpten onay almadık, kulüpten onay bekliyoruz. Beşiktaş'ın her senesi için farklı temalı, her biri birbirinden ayrı çok özel altın olacak. Her senesi için bir altın... Hatta bastığımız her kalıbı kıracağız, bir daha yapılamayacak.”



'Gram altına talep artıyor'

İAR'nin diğer çalışmalarına da değinen Halaç, altının teminat gösterilip karşılığında kredi kullanılması için bazı bankalarla görüşmelerin hala sürdüğünü ifade ederek, “Bankalar, tam olarak kendi içlerindeki bürokrasiyi yenemiyorlar. Büyük miktardaki, mesela 1 kilogramlık altınlar için şu anda bankalar 'zaten biz yapıyoruz' diyorlar. Ancak 50, 100, 500 gram gibi daha düşük miktarlardaki altınlar yatırıldığında gram altın kullanması gerektiğinden onun sisteminin oluşması gerekiyor” diye konuştu.

Özcan Halaç, altın fiyatlarındaki hareketliliğe ilişkin olarak ise şu görüşleri dile getirdi:

“Altın fiyatı 'yükselir ya da düşer' demek istemiyorum. Altının fiyatının yükselmesi veya düşmesinde etkili olan sebepler var. Bu sebeplerden biri, şu anda dünyadaki global ekonomik krizin varlığı. Bu kriz olduğu sürece altının fiyatının yükselmesi muhtemel. Global kriz hala bitmedi, hatta ikinci diplerden bahsediliyor. Altının fiyatını en fazla yükseltecek konu enflasyon oranı. Şu an bile enflasyon olmadığı halde altının fiyatı böyleyken, enflasyon çıktığı zaman ki, çıkacaktır çünkü çok paralar basıldı, bu durum altının fiyatını mutlaka etkileyecektir. İkinci dip tartışmalarına gelince... Amerika paket açıkladıkça, bu faizlerin yükselmeyeceği anlamına gelir. Faizlerin düşük kalması, yatırımcıyı bir şekilde diğer alternatif yatırım enstrümanı olan altına yönlendiriyor. Daha önce altına yatırım yapmamış birçok kişi, şu an altına yatırım yapıyor. Bu da altının fiyatını haliyle yükseltiyor. Burada vatandaşın yapması gereken, altının fiyatının yükselmesi veya düşmesinden ziyade ekonomik kriz, enflasyon, faiz ortamı, siyasal ortam gibi etkenleri iyi analiz ederek altının fiyatının yükselip yükselmeyeceğine karar vermesidir.”



Halaç, Türkiye'de son dönemlerde gram altına olan talebin arttığını vurgulayarak, “Önceden altına yatırım yapan gelir elde etmiyordu. Şimdi gram altın bankaya mevduatlı olarak yatırıldığı zaman gelir elde ediliyor. Bu, halkın biraz daha fazla gram altına yönelip bankaya yatırmasını teşvik ediyor” dedi.