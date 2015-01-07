T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Milosevic transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, İsveçli defans oyuncusu Alexander Milosevic ile anlaşma sağladığını Borsa'ya bildirdi

07 Ocak 2015 18:19

Beşiktaş, Alexander Milosevic'in transferi için kendisiyle ve AIK kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Anlaşmanın ayrıntılarına göre siyah beyazlılar Milosevic için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve anlaşma 3,5 + 2 yıllık olacak.

Hürriyette'ki habere göre Beşiktaş, İsveçli defans oyuncusu Alexander Milosevic ile 3.5+2 yıllık anlaşma sağladığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş Futbol A.Ş'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Alexander Milosevic'in şirketimiz profesyonel futbol takımına transferi ile ilgili olarak oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, AIK Futbol Kulübü'ne 1 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 3,5+2 yıllık olmak üzere aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:

-2014-2015 sezonu 2. yarısı, 425 bin Euro garanti ücreti ve 5 bin Euro maç başı ücreti, 
-2015-2016 sezonu; 500 bin Euro garanti ücreti ve 5 bin Euro maç başı ücreti,
-2016-2017 sezonu; 500 bin Euro garanti ücreti ve 5 bin Euro maç başı ücreti,
-2017-2018 sezonu; 500 bin Euro garanti ücreti ve 5 bin Euro maç başı ücreti.
-2018-2019 sezonu; 600 bin Euro garanti ücreti ve 5 bin Euro maç başı ücreti,
-2019-2020 sezonu; 600 bin Euro garanti ücreti ve 5 bin Euro maç başı ücreti ödenecek."

 

ETİKETLER

BeşiktaşAlexander Milosevictransferanlaşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24