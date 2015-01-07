Beşiktaş, Milosevic transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Alexander Milosevic'in transferi için kendisiyle ve AIK kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Anlaşmanın ayrıntılarına göre siyah beyazlılar Milosevic için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve anlaşma 3,5 + 2 yıllık olacak.

Hürriyette'ki habere göre Beşiktaş, İsveçli defans oyuncusu Alexander Milosevic ile 3.5+2 yıllık anlaşma sağladığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş Futbol A.Ş'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Alexander Milosevic'in şirketimiz profesyonel futbol takımına transferi ile ilgili olarak oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, AIK Futbol Kulübü'ne 1 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 3,5+2 yıllık olmak üzere aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:

-2014-2015 sezonu 2. yarısı, 425 bin Euro garanti ücreti ve 5 bin Euro maç başı ücreti,

-2015-2016 sezonu; 500 bin Euro garanti ücreti ve 5 bin Euro maç başı ücreti,

-2016-2017 sezonu; 500 bin Euro garanti ücreti ve 5 bin Euro maç başı ücreti,

-2017-2018 sezonu; 500 bin Euro garanti ücreti ve 5 bin Euro maç başı ücreti.

-2018-2019 sezonu; 600 bin Euro garanti ücreti ve 5 bin Euro maç başı ücreti,

-2019-2020 sezonu; 600 bin Euro garanti ücreti ve 5 bin Euro maç başı ücreti ödenecek."