Beşiktaş, Alex Teixeira'nın yarın İstanbul'a geleceğini açıkladı

Beşiktaş, transferi konusunda anlaşmaya vardığı Alex Teixeira'nın İstanbul'a geleceğini açıkladı. Alex Teixeira, yarın İstanbul'a gelecek.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Brezilyalı Futbolcu Alex Teixeria 9 Ağustos Pazartesi günü(yarın) saat 16:50’de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacaktır. Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Teixeira'nın sözleşme detayları belli oldu

Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak. Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria’ya 900 bin Euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ödeyecek.

Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.