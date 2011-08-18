-Beşiktaş Alania maçına hazır İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Rusya'nın Alania takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Carlos Carvalhal yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlı futbolcular, ilk bölümde pas çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaş, son bölümde yaptığı taktik çalışmalar ve çift kale maçla idmanı bitirerek kampa girdi. Siyah-beyazlıların bugünkü antrenmanına sakatlıkları bulunan Bebe, Ersan Gülüm, Necip Uysal'ın yanı sıra Mehmet Aurelio katılmadı.