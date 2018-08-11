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Spor

Beşiktaş, Akhisarspor maçına hazır

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Akhisarspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi

11 Ağustos 2018 23:40

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Akhisarspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları ile devam etti. Yarın saat 21.45’de Vodafone Park\'ta oynanacak maç öncesinde gerçekleştirilen idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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