Beşiktaş, ağır bir cezayla karşı karşıya

Hafta boyunca yapılan konuşmalar, iki kulübün hocalarını korumak adına yaptığı yazılı ve sözlü açıklamalar tribünlere sirayet etti ve Fenerbahçe'nin attığı gol sonrası yabancı maddeler Mehmet Topal ile İsmail Köybaşı'nın kafasına isabet etti.

Topal ve Köybaşı bir müddet yerde kalırken, Mehmet Topal'ın kafasına pansuman yapılıp bandaj takıldı. Sahaya atılan çakmak ve benzeri kesici ve delici maddeler çok daha fazla Fenerbahçeli futbolcuya isabet edebilirdi. Kocaman ve Güneş maç başlarken sahaya birlikte çıkıp, elleri bellerinde samimi poz vermesine ve tokalaşmalarına rağmen bu tansiyonu düşüremedi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcuları Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı'nın başına isabet eden sert cisimler oyuncuların gözüne gelse kör edebilirdi.

DHA'nın haberine göre; gol sevinci yaşanırken, yeni açık kale arkası tribünü ve kapalı tribünün kale arkasına yakın bölümlerinden atılan yabancı maddeler nedeniyle Beşiktaş Kulübü PFDK'ya sevk edilecek. Siyah-Beyazlı kulüb ayrıca küfürlü tezahüratlar nedeniyle de rapor edilecek.