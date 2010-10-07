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Spor

BEŞİKTAŞ A2 TAKIMINI 5

07 Ekim 2010 16:37

-BEŞİKTAŞ A2 TAKIMINI 5-1 YENDİ İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Faroe Adaları'nın Vikingur takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, A2 takımıyla yaptığı antrenman maçını 5-1 kazandı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak oynanan maçta A takımın gollerini İbrahim Toraman, Tabata, Ernst, Quaresma ve Delgado attı. A2 takımının golü ise Umut'tan geldi. Sakatlıkları bulunan Rüştü Reçber, Yusuf Şimşek, Rıdvan Şimşek ve sol arka adalesinde sertlik bulunan Matteo Ferrari'nin tedavilerinin yapıldığı bildirildi. Tello ve Holosko ise izinli oldukları için antrenman maçında yer alamadı. Pazar gününü izinli geçirecek siyah-beyazlılar, Vikingur maçı hazırlıklarını 12 Temmuz Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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