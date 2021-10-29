Beşiktaş'a Pjanic ve Josef'ten kötü haber

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic ve Josef de Souza kadroda yer almadı.

Süper Lig 'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak olan Beşiktaş 'ın kamp kadrosu açıklandı. Kadroda; Josef De Souza, Miralem Pjanic, Kevın N’Koudou ve N’Sakala Hatayspor maçının kadrosuna alınmazken, sakatlıklarını atlatan tecrübeli futbolcular Mehmet Topal ve Atiba ise kadroya yer aldı.

Beşiktaş’ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.